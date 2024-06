La rassegna "Estatarte"

La Rassegna d’Arte Estatarte, in programma dal 19 luglio al 20 settembre, è creata e gestita in tutte le sue parti dalla Galleria Internazionale Area Contesa Arte, in Via Margutta 90 (RM) e dall’Associazione Culturale Laborart.



Si apre a grande richiesta degli Artisti e del Pubblico la 6° Storica Edizione di ESTATARTE. Area Contesa Arte dedichera? i mesi di Luglio, Agosto e Settembre alla presentazione e all’esposizione delle opere di Artisti Emergenti, e non, che desiderano far conoscere la loro arte in un periodo estremamente importante e fruttuoso dal punto di vista del turismo e della movimentazione nella citta? di Roma. Dati alla mano ci dicono che il turismo si e? rinnovato; che il turista italiano e straniero e? sempre piu? attento all’acquisto di opere d’arte e tutto questo viene fatto in momenti di totale relax.

L’estate, soprattutto, offre nella Citta? di Roma grandi possibilita? per essere conosciuti e presentati e grandi possibilita? di vendita. La Galleria Internazionale Area Contesa Arte di Teresa M. & Tina Zurlo - in Via Margutta 90, Roma, e? da sempre presente sotto questo aspetto, da sempre all’Avanguardia e da sempre convinta che l’estate sia un periodo ottimale per presentarsi e per acquistare Arte.

Per info: contesaartelesorelle@gmail.com \ 351 770 7370