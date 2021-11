La Principessa… Zitella !





Un nuovo viaggio ospitato allo Spazio Arteatrio dedicato a grandi e piccini per vivere insieme tutto insieme la magia del teatro.

Allora perché non iniziare con un C’era una volta....



C’ era una volta, in un paese lontano lontano, una principessa zitella!

…Qualcosa non torna: la nostra protagonista Sara ha appena perso il suo “principe” ed ha paura che per lei non ci sarà un “e vissero felici e conte

nti” come avrebbe sognato. In suo aiuto arriverà Fata Desiderio, la fata di tutte le favole, un po’ smemorina e un po’ sbadata, che tra un pasticcio e l'altro manderà la nostra principessa a zonzo fra le favole.

Alcune fra le favole più famose stanno per ricevere un’inquilina indesiderata… Sara troverà il suo principe? Ne vedremo delle belle!



La Principessa…Zitella!



Con:

Patrizia Ciabatta

Simona Epifani

Emanuela Maiorani

Daniele Miglio



Dal 26 al 28 Novembre

Venerdì e sabato ore 21:00

Domenica ore 10 e ore 18



Per info e prenotazioni

351 975 2453/prenotazioni@arteatrio.it





Via Nicola Maria Nicolai, 14 Roma