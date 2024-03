La prima voce. Ortensia e l’eredità della sua oratoria

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Venerdì 8 marzo, in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle donne, il Parco archeologico del Colosseo in collaborazione con il Gruppo Storico Romano ospita in Curia Iulia un evento di rievocazione storica.

“L’Orazione di Ortensia” è un omaggio alla figura di Ortensia, una delle donne più influenti della storia romana, nota per il suo coraggio e la sua eloquenza.

Attraverso una rappresentazione coinvolgente e autentica, il pubblico verrà trasportato indietro nel tempo per assistere a un momento significativo della vita politica romana.

L’appuntamento, che vede la direzione artistica di Imprenditori di Sogni, si celebra con gli auspici della Presidenza della Commissione Cultura della Camera dei Deputati ed è patrocinato da Roma Capitale.

L’evento potrà essere seguito in presenza con prenotazione su eventbrite.it e sarà trasmesso in streaming sulla pagina Facebook del Parco archeologico del Colosseo