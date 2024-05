"La prima festa", concerto gratuito con Carl Brave e Noemi

Il 16 giugno all’Ippodromo delle Capannelle si terrà “La Prima Festa”, un evento gratuito dedicato ai più giovani, promosso da Roma Capitale, insieme a OtrLive e a Rock in Roma. Il concerto, con la partecipazione di artiste e artisti tra i più amati dai ragazzi, è in programma proprio nella prima settimana di chiusura delle scuole, dalle ore 19.

Sarà possibile partecipare gratuitamente prenotandosi sul sito di ticketone.it a partire dalle ore 9 di mercoledì 22 maggio. Direttore artistico e headliner della serata sarà il produttore romano Carl Brave, che chiuderà l’evento con un suo live.

Un concerto unico con un programma ricco di artiste e artisti tra i quali, Noemi, Ditonellapiaga, Lil Jolie, Caffellatte, Shama24k e Piccolo Principe e molti altri che saranno confermati nei prossimi giorni.

“Sarà una vera festa dei giovani e per i giovani che abbiamo voluto collocare tra la fine della scuola e l’inizio delle vacanze. Un modo per restituire alle nuove generazioni la città, la voglia di vivere e condividere insieme il primo ricordo dell’estate. Un’estate che sarà ricca di eventi per tutti, in una città che sta tornando ad essere viva e vicina alle persone e ai più giovani”, hanno dichiarato Valeria Baglio, Giulia Tempesta e Mariano Angelucci.

“La Prima Festa sarà un evento unico nel suo genere. Un modo per inaugurare l’inizio dell’estate insieme, all’aperto e con tanta musica. Dopo gli anni difficili della pandemia, ragazze e ragazzi devono tornare protagonisti della città. Chiedono nuovi spazi per incontrarsi e vivere con spensieratezza la loro età. Stiamo investendo su questo, su una città più bella e vivibile, per tutti, a iniziare dai più giovani”, hanno aggiunto Svetlana Celli, Antonio Stampete e Lorenzo Marinone.

Il concerto aprirà il sipario su un progetto più ampio che prevede un concorso per scuole e studenti universitari per immaginare con i giovani la Roma di domani.Tutte le informazioni saranno disponibili sui social di Roma Capitale.