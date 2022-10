La Porta Magica e il Ninfeo di Alessandro

Nascosta in un angolo di piazza Vittorio, una porta in pietra, con simboli alchemici incisi sugli stipiti, ancora nasconde misteri irrisolti. La porta, un tempo parte della villa del marchese Palombara, abbellisce oggi parte della bella piazza Vittorio. La piazza, centro nevralgico della classe borghese della nuova Roma Capitale, ancora oggi esibisce l'elegante scansione dei suoi portici e la cancellata tipica del giardino all'inglese.

La porta magica si trova oggi all’ombra del monumentale “Ninfeo di Alessandro”, un rudere di epoca romana, meglio conosciuto come “Trofei di Mario”. Capolavoro di architetture idraulica, il ninfeo era in realtà un castellum acquae, dove l'acqua veniva smistata e distribuita alle varie aree della zona.

per l'occasione verranno aperti i cancelli che chiudono questi due monumenti in via del tutto eccezionale.



Per ulteriori informazioni visita il sito: https://esperide.it/attivita/la-porta-magica-di-piazza-vittorio-ingresso-speciale/

ESPERIDE RICORDA:

• Quando: domenica 16 ottobre 2022, ore 17:15

• Appuntamento: Piazza Vittorio Emanuele, ingresso lato via carlo Alberto

• Contributo: 10€ intero, 6€ ridotto (under 18, disabili e portatori di handicap). Da aggiungere biglietto d’ingresso di €5 intero, €4 ridotto e gratuito per i possessori di Mic Card. Non inclusi: quota associativa annuale per chi non è iscritto: 4 € (vedi sezione regolamento). Il noleggio degli auricolari è obbligatorio per gruppi numerosi e incluso nel contributo richiesto.