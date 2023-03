La polentata di Riofreddo

La polentata si si terrà a Riofreddo (Rm) domenica 26 marzo 2023. L’Ass. Pro Loco Riofreddo propone il nuovo evento in un periodo perfetto per gustare la tradizionale polenta e non solo. La festa si svolgerà presso il Piazzale Ricciotti Garibaldi di Riofreddo.



L'apertura degli stand gastronomici è prevista per le ore 12:00 con:

- MENU COMPLETO a 15€: Bruschetta, Polenta con salsiccia al sugo di spuntature servita su scifetta di legno (in omaggio), Arrosticini di pecora, Fagioli, Pane, Vino



Per info 3408304653 - 3345702589 - www.prolocoriofreddo.it



Email: proloco.riofreddo.1969@gmail.com