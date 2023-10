"La Poesia è una lingua viva", incontri, musica, reading e una mostra

Portare, scoprire, ritrovare nella città la poesia: antichissima e nobile arte a cui la Soprintendenza Speciale di Roma, diretta da Daniela Porro, dedica un festival e una mostra. È La Poesia, lingua viva, iniziativa diffusa in tutta la città che dal 6 ottobre al 22 dicembre si articolerà nei siti archeologici della Soprintendenza con reading, incontri, eventi musicali, performance.

"La Capitale non è solo il centro storico: per questo – ha spiegato il Soprintendente Speciale di Roma Daniela Porro – il festival della e sulla poesia è diffuso nei siti archeologici della Soprintendenza, toccando tutti i tessuti della città. Dai quartieri novecenteschi alle periferie storiche e non solo, dove ha l’ambizione di portarvi la poesia, la musica, l’arte. Ma oltre allo spazio il programma è diffuso nelle epoche, dalla poesia classica agli autori del nostro tempo, cui è anche dedicata una mostra fotografica".

Il festival avrà come epicentro il Drugstore Museum e il Circuito Portuense, il cui direttore Alessio De Cristofaro ha curato i contenuti della rassegna che si svilupperà anche alla Piramide di Gaio Cestio, nell’Area Archeologica di Santa Croce in Gerusalemme, alla Villa di Livia, a Tor San Michele a Ostia, al Mausoleo di Sant’Elena, al Tempio di Minerva Medica, all’Arco di Malborghetto. Incastonata nel programma la mostra fotografica di Enzo Eric Toccaceli, che raccoglie ritratti di poeti contemporanei: da Alda Merini a Edoardo Sanguineti, da Attilio Bertolucci a Patrizia Cavalli, da Lawrence Ferlinghetti a Gregory Corso, saranno esposte al Drugstore Museum 30 fotografie in bianco e nero, corredate da un QR-code per ascoltare i versi del poeta rappresentato. Tra i molti appuntamenti in programma Questionario Poetico è l’occasione per incontrare alcuni dei protagonisti della scena romana, poetesse e poeti come Plinio Perilli, Maria Grazia Calandrone, Marco Palladini. Sempre nell’ambito del Festival ci saranno appuntamenti in musica con Poetry in Music Project in Progress, un excursus tra cantautorato e poesia a cura di Dario Pontuale, performance poetiche con due eventi a cura di Sacha Piersanti, un omaggio a Gabriele Galloni, poeta scomparso prematuramente nel 2020 a soli venticinque anni e un evento dedicato all’Ucraina tra guerra e poesia con un ricordo della poetessa Viktorija Amelina. Spazio alla critica letteraria con un approfondimento affidato al gruppo Malacoda e una indagine sul campo delle riviste letterarie a cura di Tiziana Colusso, mentre a dicembre la domenica mattina si potrà partecipare alle Colazione da poeta con alcuni dei protagonisti odierni della ricerca letteraria a Roma.

"L'area funzionale Demoetnoantropologia e Patrimonio Immateriale ha intrapreso un dialogo con la città riportando in luce l'identità storica dei contesti attraverso processi di crescita comune – dichiara il curatore Alessio De Cristofaro – In questa ottica La Poesia, lingua viva pone al centro la poesia come linguaggio, come espressione artistica, come patrimonio immateriale".

Il titolo La Poesia, lingua viva è mutuato dal libro di Arturo Martini La scultura, lingua morta: un ribaltamento di senso come strumento di conoscenza, collante sociale e culturale che supera i confini generazionali.