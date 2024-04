"La Piovra" fa 40 anni. L'evento celebrativo a Roma

Un anniversario straordinario per uno dei capolavori televisivi italiani più amati di tutti i tempi: La Piovra. A quarant'anni dal suo debutto, la storica serie televisiva che ha innovato il racconto della mafia in tv sarà celebrata con un evento speciale che, venerdì 12 aprile, alle ore 19:30, riunirà il regista Luigi Perelli e gli sceneggiatori Stefano Rulli e Sandro Petraglia negli spazi di ÀP - Accademia Popolare dell’antimafia e dei diritti al civico 83 di Via Contardo Ferrini a Roma, per celebrare e raccontare il suo carattere innovativo e l’impatto culturale che ha avuto in Italia e sulle produzioni televisive successive.

Andata in onda sul primo canale delle reti Rai, in dieci stagioni, dall'11 marzo 1984 al 17 gennaio 2001, LA PIOVRA è ancora oggi considerata una delle serie televisive italiane più famose nel mondo. Lo dimostrano i numeri: esportata in oltre 80 paesi, la serie ha fatto registrare in Italia grande consenso di pubblico con una media di 10 milioni di spettatori, punte di 15 milioni e un record storico: la morte del commissario Cattani, l’indimenticabile personaggio interpretato da Michele Placido, chiuse la quarta stagione della serie con un picco di 17 milioni e 200 mila spettatori.

Ispirata alle vicende politiche e di cronaca degli anni ‘80 e ‘90, la serie è riuscita a raccontare al grande pubblico come la mafia sia un fenomeno articolato e complesso fra droga, politica, alta finanza e massoneria. Prima di questo sceneggiato la narrazione delle mafie era passata per il grande cinema di impegno civile e democratico. LA PIOVRA ha avuto il merito di portare questa narrazione sul piccolo schermo, dando vita ad una serialità tutta nuova che ha segnato l'immaginario collettivo e influenzato le successive produzioni sul tema.

L'evento, promosso e organizzato da ÀP (l’Accademia Popolare dell’antimafia e dei diritti con sede nei locali dell’IIS Enzo Ferrari di Cinecittà-Don Bosco), in collaborazione con Associazione antimafie daSud, sarà l'occasione per ricordarne il successo e omaggiare il talento di coloro che l’hanno diretta e sceneggiata:

Luigi Perelli, regista di sei stagioni - Il maestro dietro la macchina da presa che ha dato vita a sei indimenticabili stagioni de "La Piovra". La sua visione e la sua maestria nell'incarnare le intricanti trame della criminalità organizzata hanno reso la serie un fenomeno culturale.

Stefano Rulli e Sandro Petraglia, sceneggiatori di diverse stagioni - Il duo creativo dietro le principali stagioni 3 e 4 de "La Piovra". La loro capacità di trasformare la complessità delle mafie italiane in narrazioni profonde e coinvolgenti ha catturato l'immaginazione di milioni di spettatori in tutto il mondo.

L'evento, introdotto da Pasquale Grosso (vicepresidente daSud e project manager di ÀP) e moderato da Andrea Meccia (giornalista daSud), sarà un'opportunità per i fan di conoscere da vicino i creatori, ascoltare aneddoti dietro le scene, riflettere sull'eredità culturale della serie e celebrare un grande capolavoro della televisione italiana.

La partecipazione all’evento è gratuita con sottoscrizione tessera 2024 daSud.