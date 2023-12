"La performance che mai finisce" al Teatro Marconi Abraxa

Dal 13 al 16 dicembre al Teatro Marconi Abraxa, compagnia riconosciuta e supportata dal Ministero della Cultura presenta l’ultima fase del progetto “La performance che non può finire”, curato dall’associazione La capriola - Abraxa Teatro, che Emilio Genazzini ha ideato per dare spazio a nuove sensibilità. Il progetto, promosso da Roma Capitale - Assessorato alla Cultura, è vincitore dell'Avviso Pubblico biennale “Culture in Movimento 2023 - 2024” curato dal Dipartimento Attività Culturali e realizzato in collaborazione con SIAE.



Il progetto de La performance che non può finire con un programma di lavoro in fasi ha dato vita adun gruppo artistico denominato “InterAction” composto da attori giovani, fortemente interessati allo sviluppo di nuove creatività artistiche. Dal 13 al 16 verrà presentato al pubblico La performance che mai finisce uno spettacolo con la regia di Emilio Genazzini, interpretato da Massimo Grippa, Francesca Tranfo, Francesco Baraldi, Elisa Bongiovanni, Sara Buonomini, Erika Ciccone, Giacomo Cremaschi, Maria Ludovica Del Nero, Francesca Grimenri De Ioanni, Gianluca Possidente. Assistente alla regia Lorenzo Ortiz Gallo. Uno spettacolo, progettato per non considerarsi mai concluso, per essere invece “aperto” al nuovo e quindi sempre in evoluzione anche con la creazione nel tempo di nuovi materiali scenici. Nella creazione del progetto hanno contribuito all’atto creativo le residenze artistiche con Abraxa, Teatro Nucleo, Eugenio Barba e Julia Varley, ma anche le interazioni con il pubblico che potrà manifestare opinioni e impressioni nel corso dell’atto creativo.



Sono diversi anni che la compagnia Abraxa offre spazio alla creatività giovanile ed in quest’iniziativa la compagnia ha voluto cogliere l’opportunità dell’Avviso Pubblico “Culture in Movimento”, di trattare tematiche importanti utilizzando la creatività artistica e la ricerca teatrale per sviluppare linguaggi innovativi.

Dopo una residenza/Focus con Eugenio Barba e Julia Varley, l’11 dicembre, in diretta successione alla fase di lavoro precedente per il miglioramento dichiarato della qualità artistica del lavoro svolto dal gruppo InterAction. I due maestri di teatro daranno il loro contributo ricchissimo di esperienze al percorso effettuato dal gruppo, confrontandosi con l’innovazione proposta dai giovani attori e dal regista di Abraxa Teatro. Sarà un incontro, a cui il pubblico potrà essere presente. Costituirà un alto livello di formazione, di crescita e di specializzazione in cui si prevedono scintille di vita in grado di accendere il fuoco dell’ultima parte del lavoro quello che arriva alla condensazione dello spettacolo.



Le quattro repliche dal 13 al 16 dicembre, de “La performance che mai finisce”. Questi saranno allo stesso tempo gli ultimi incontri di lavoro che porteranno alla prima meta del progetto dove sarà invitato il pubblico a essere partecipante, ma anche protagonista. Infatti, gli spettatori offriranno liberamente il proprio contributo alla visione artistica del progetto, che altrettanto liberamente il gruppo farà in qualche modo suo.