"La partita" si gioca nell'Arena

Giovedi 24 giugno, nell'area all'aperto della ex-GIL, in viale Adriatico 136, a Roma, secondo appuntamento con la nuova edizione di ArenAniene.

La quarta edizione della manifestazione cinematografica - dopo la sosta forzata per COVID - rinasce grazie alla collaborazione con l’associazione culturale Ferdinando Agnini . Viene riproposto il format che tanto successo ha riscosso negli scorsi anni, "Ogni sera un film che ha vinto un premio” con la direzione artistica di Patrizia Di Terlizzi.

Altra caratteristica di ArenAniene sono gli incontri e le performance prima delle proiezioni che continueranno in questa 4° edizione con l’apporto di musicisti, poeti autori e performer. La prima fase si terrà dal 17 giugno all’8 luglio 2021 e prevede 4 appuntamenti con proiezione alle 21 e 15 .

Il primo appuntamento ha visto la performance del cantautore Daniele Savelli e di seguito la proiezione del film “ Criminali come noi” premio Goya 2019.

L’arena proseguirà giovedi 24 giugno, con la proiezione de “ La partita” di Francesco Carnesecchi premiato dal Foggia Film Festival nel 2019 come miglior film. Il regista sarà sul palco intervistato dalla direttrice artistica Patrizia Di Terlizzi. Scrive My Movies : "Trovare una chiave cinematografica al materiale calcistico è compito storicamente ingrato in cui hanno fallito registi ben più esperti". Invece Carnesecchi eleva un monumento al calcio di una volta attraverso la drammaticità dei personaggi che si muovono nel suo microuniverso. Il ruolo del protagonista è affidato a Francesco Pannofino.



Venerdi 2 luglio alle 20 e 30 presentazione del libro “ Guido/a di Città Giardino Aniene” di Maurizio Urbani. Alle 21 e 15 sarà la volta de “ Il grande spirito” di Sergio Rubini, premio Flaiano per il miglior attore. Una grande prova di recitazione dell’attore pugliese che insieme a uno strepitoso Rocco Papaleo dà vita a una performance attoriale che tocca tutti i registri, dal comico al grottesco, dal satirico al drammatico.



Giovedi 8 luglio si chiude il primo ciclo di ArenAniene con una performance poetico musicale di Alessandro D’Agostini, alle 20 e 30 cui seguirà alle 21 e 15 "Non ci resta che vincere" divertente commedia Premio Goya 2020 per il miglior film straniero. Un celebre allenatore di basket viene condannato ai servizi sociali perché sorpreso alla guida in stato di ebbrezza. Per ordine del giudice deve quindi organizzare una squadra di pallacanestro composta da persone con un deficit mentale. Scrive Luigi De Giorgio su Sentieri del Cinema : “In questa commedia semplice ma molto divertente, che sembra seguire tutti i prevedibili canoni del genere e al tempo stesso sorprendere con momenti imprevedibili di tenerezza, la cosa più incredibile è che i giocatori della squadra di basket sono interpretati da veri disabili con inserimento di alcuni momenti di improvvisazione pur all’interno di una sceneggiatura che sembra molto solida. ( … ) L’abilità del regista Javier Fesser non è solo di direzione degli attori, ma anche di non minimizzare difficoltà e aspetti “specifici” dei personaggi, senza perdere di vista l’obiettivo di confezionare una commedia popolare e divertente ”.

L’arena sarà dotata di tutte le misure anti COVID previste dal DPCM in vigore.

Ingresso 5 euro, con tessera 2 euro ( valida tutto l’anno per tutte le manifestazioni dell’ex GIL ) per i posti limitati si consiglia di prenotare

