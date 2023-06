Prezzo non disponibile

Torna la Notte Romantica a Castel Gandolfo: 6500 fiori per un bellissimo quadro infiorato dedicato ad Amore e Psiche, un incontro sull'Amore e le altre storie tra teatro, archeologia, miti e i grandi della letteratura legati alla bellezza dei nostri luoghi e poi un'incantevole serata romantica con musica di sottofondo tra i vicoli del Borgo.

Sono tutti gli ingredienti per una perfetta Notte Romantica da trascorrere a Castel Gandolfo dove il 24 giugno torna questa tradizionale manifestazione organizzata in contemporanea negli oltre 220 Borghi più Belli d'Italia.

Si parte già venerdì 23 giugno con un'anteprima: la preparazione dei fiori con il rituale dello "spelluccamento" in piazza della Libertà dalle ore 16 a cui sono invitati a partecipare grandi e piccini dagli 0 ai 99 anni. Poi da sabato 24 giugno alle ore 10 ospiteremo le Maestre e i Maestri infioratori di Genzano di Roma per la realizzazione dal vivo del quadro infiorato nel cuore della piazza della Libertà, tra il Palazzo Pontificio, la fontana e la cupola del Bernini. Il quadro che verrà realizzato racconta il mito di Amore e Psiche, protagonisti della favola narrata nell'Asino d'oro di Apuleio, e si ispira al loro abbraccio immortalato nell'opera scultorea di Antonio Canova. Lo scultore rappresentò proprio il momento finale della favola: dopo che la dea Proserpina consegnò a Psiche un vaso e quest'ultima aprendolo cadde in un sonno profondo, Amore raggiunse Psiche risvegliandola con un bacio.

Alle 16 il Gruppo Fai Castelli Romani darà il via in Sala Consiliare “Marcello Costa” in piazza della Libertà a un dialogo a più voci dal titolo “D’amore e altre storie: teatro, letteratura e Genius loci”. Si parlerà di arte, letteratura, teatro, paesaggio, storie, miti, leggende e amore con archeologi, storici e un attore che ci proporrà letture di libri e poesie che raccontano la bellezza dei Castelli romani. L’evento è gratuito e ci si potrà registrare qui: https://fondoambiente.it/eventi/cosa-fai-ai-castelli

Verrà raccontato il legame tra i Castelli e le opere letterarie, da Goethe e Stendhal, passando per Gadda e D'Annunzio. Con una selezione di letture che raccontano il legame tra paesaggio letterario e paesaggio naturale. I laghi del Lazio e il Genius loco dell’arte, della cultura e del piacere di vivere: dai ninfei ai palazzi reali galleggianti. Il Genius loci tra mito e storia: il racconto antropologico delle tradizioni e dei riti che attraversano la cultura dei Castelli Romani. A seguire si terrà una passeggiata alla scoperta di storie e segreti del Borgo.

Per concludere si potrà cenare tra i vicoli del centro storico a lume di candela e con dolci e romantiche musiche di sottofondo.

Nel corso della serata si terrano anche Flash Mob “Unplugged”, un invito a tutti i musicisti a recarsi nel borgo di Castel Gandolfo per suonare in maniera spontanea, gratuita e non amplificata il proprio strumento tra le vie del centro storico.

L'evento è organizzato dal Sindaco Alberto De Angelis, gli Assessori Tiziano Mariani e Francesca Barbacci Ambrogi e Giunta in collaborazione con le attività del Centro Storico, l'Associazione I Borghi più Belli d'Italia e il Gruppo FAI Castelli Romani. Il bellissimo quadro infiorato è realizzato grazie al Patrocinio del Comune di Genzano di Roma.