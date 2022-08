La Notte Di Rino Gaetano a ingresso gratuito

Una serata speciale è in arrivo il 4 agosto al Castello di Santa Severa. E' "La notte di Rino Gaetano" con Iseiottavi in concerto. L'evento è ad ingresso gratuito, senza prenotazione.

Il grande amore per Rino Gaetano è sempre stato radicato in loro e la voglia di far conoscere e trasmettere la musica e le parole del cantautore Calabro-Romano spinge Antonio e Salvatore a concentrare principalmente i loro studi nell’analisi della discografia Riniana.

La Tribute Band, formatasi nel 2002, nasce come esigenza di voler rendere così omaggio ad uno dei maggiori cantautori di storie e vite reali che, seppur scomparso prematuramente, trova sempre una collocazione ben solida nella cultura musicale italiana.