Arriva la Notte delle Streghe a Torrita Tiberina, sabato 6 luglio dalle 17 alle 2, a ingresso libero. Un appuntamento per lasciarsi tentare dalle meraviglie di questo mondo misterioso. In una notte d'estate la splendida Torrita Tìberina si trasformerà nel paese delle Streghe, una magica serata fra scope, calderoni, cartomanti e tante attrazioni a tema dal centro storico alla piazza dell'anfiteatro.



Dalle 17:



- Mercatino Esoterico e Artigianato, dove trovare tantissimi oggetti e libri a tema, incensi, cristalli, abiti e molte altre curiosità!



- Piazza Truck Food con diverse specialità per tutti i gusti!



- Area Giochi Magici per bambini, truccabimbi, disegni e altri giochi



- Anfiteatro con Dj Set, Danze a tema e Intrattenimenti



- Il Paese delle Streghe, nel centro storico, dove troverete molti esperti di cartomanzia e divinazione, astrologia, tarocchi e altre sorprese



E la sera ci saranno spettacoli di danza, musica e fuoco. Per l’occasione ci sarà il concorso dell'abito e dell'accessorio da strega più belli. Durante la serata sarà accessibile la mostra dedicata ad Aldo Moro nelle sale dell'Archivio Memo, un archivio storico-documetaristico, presso il Palazzo Baronale Savelli di Torrita Tiberina. L'evento si terrà a Torrita Tiberina presso Piazza Don Agostino Mancini e Piazza Giacomo Matteotti.

L'evento è organizzato dall'Associazione Culturale Anima Verde con il Patrocinio del Comune di Torrita Tiberina.