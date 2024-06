La Notte delle Streghe ai Giardini di via Sannio

Torna anche quest’anno la storica "Notte delle Streghe" per la Festa di S. Giovanni ai Giardini di via Sannio. La terza edizione della manifestazione è organizzata dalle Associazioni AssemblAbili GlobAli, I Lazzaroni - Lodi Circus e The Way to the Indies - Argillateatri con il contributo, il supporto e la collaborazione del Municipio Roma VII.

Nei Giardini limitrofi alla piazza di San Giovanni in Laterano si terrà un ricco cartellone di eventi culturali, spettacolari e laboratoriali destinati a tutte le fasce di età per ritrovare la longeva tradizione romana. Nella mattinata del 23 giugno ci sarà anche una visita guidata alla Basilica con l'archeologa Chiara Marchetti, nel pomeriggio, invece, l'appuntamento è con il Salotto Letterario, moderato da Alessandra Laterza, con i Laboratori per Ragazzi, il laboratorio per la realizzazione dell'Acqua di San Giovanni, il Laboratorio Astronomico a cura della professoressa Lucia Corbo, la Lettura dei Tarocchi di Madrepace della dottorella Ilaria Dapino, l'incontro con lo storico Paolo Portone che racconterà il mito moderno delle streghe volanti.

Contemporaneamente, da piazza Vittorio, partirà una passeggiata storico-artistico-teatrale guidata da Piero Tucci con incursioni teatrali a cura dell'associazione La Ciambella che si concluderà proprio ai giardini di via Sannio. Nel corso della serata si assisterà ad esibizioni e performance di ginnastica acrobatica aerea e ci saranno trampolieri in costume illuminato. Alle 20 e verso il tramonto, invece, andrà in scena lo spettacolo teatrale Herbarie. Le chiamavano streghe, la storia di tre donne di medicina e conoscenza del medioevo nel momento in cui l'inquisizione cercherà di imporre la fine della medicina tradizionale. Lo spettacolo è a cura di Argillateatri per la regia di Ivan Vincenzo Cozzi. Seguirà spettacolo musicale di Storie di donne romane, ideato e interpretato da Lorenza Bohuny e Maurizio Carlini.

Dalle 22,30 ci sarà Ponentino Trio con la fisarmonica di Daniele Mutino, una carrellata di canzoni romanesce, poesie, stornelli. A conclusione, lo spettacolo "Kyra la dea del fuoco" con le fantasie infiammate di Silvia Cozzi che celebrerà il fuoco purificatore, il fuoco del passaggio alla stagione estiva.

L'ingresso è libero ed è possibile effettuare le prenotazioni su Facebook o su WhatsApp al 3384670935.