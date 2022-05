La notte delle candele a Borgo Ripa

Sabato 14 maggio 2022 arriva l'evento "La notte delle candele", una serata unica dal grande fascino. La sua peculiarità è costituita dalle migliaia di lumi che, all'imbrunire vengono accesi nel giardino della dimora storica di Borgo Ripa, nobile villa del 1600 della famiglia Doria Pamphilj nel cuore di Roma, Trastevere, dove si viene a creare un'atmosfera intima e surreale con le fiammelle che esaltano tutta la bellezza di questo luogo segreto di Roma, non a casa rinominato "Secret Garden"



La notte delle candele significa vivere un'emozione fatta di suoni, coreografie e luci. Una favola sotto le stelle di Roma centro, accompagnata da musica con Djset di Emiliano Rasa, spettacoli e buon cibo con l'aperitivo dalle 19:00 e dalle 23:00 si balla.



Il menù di sabato 14 maggio 2022 Borgo Ripa Roma



-Antipasti

Taglieri di affettati misti

Focaccia al rosmarino

Pizze varie

Gateau di patate e cotto

Torta rustica



-Primi

Lasagnetta ai carciofi

Trofie all'amatriciana

Gnocchetti alla norma



-Secondi

Arrosto in salsa madre

Vitel tonnè



-Contorni

Verdure grigliate

Patate al forno



L'evento dall'atmosfera mozzafiato e surreale tra coreografie, suoni e luci. Una favola magica sotto le stelle accompagnata da musica, food&drink.



Modalità di ingresso:

Tavolo dalle 20:00 con cena a buffet con 1 drink 25€

Tavolo dalle 20:00 con cena a buffet con 2 drink 35€

Tavolo dopocena dalle ore 22:00 con 1 drink 15€

Ingresso in lista dalle 23:00 con 1 drink 10€



Evento a numero chiuso, accesso solo su prenotazione tramite il numero 3404987255