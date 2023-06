La Notte Bianca dell'Eur

Prezzo non disponibile

Presso il quartiere Eur, il prossimo sabato 17 giugno, si svolgerà la Notte Bianca #9incammino, un’iniziativa organizzata dal IX Municipio di Roma, patrocinata da Confcommercio Roma, in collaborazione con gli operatori commerciali, turistici e culturali del territorio.

In programma un fitto calendario di appuntamenti che si svolgeranno in queste location:

Scalinata Ss. Pietro e Paolo

Viale Europa

Viale America

L'evento è gratuito e si terrò dalle 11 del mattino fino a notte fonda con dj set. Si esibiranno numerosi artisti, verranno esposte opere di scultori, scrittori e si svolgerà anche una sfilata di moda con stilisti e atelier. Saranno presenti gli archi del Conservatorio di S, Cecilia, le cantanti liriche de La Voce dell’Essere e il concerto di Federico Paciotti.

Inoltre il Palazzo della Civiltà Italiana (Palazzo Fendi) sarà aperto per l’intera durata dell’evento per visite gratuite, previa prenotazione.

Le fontane del Laghetto dell’Eur offriranno spettacolari giochi d’acqua, verranno inoltre illuminati tutti gli edifici più caratteristici del quartiere.

Animazione e attività organizzate per i più piccoli presso il Laghetto dell'Eur. La manifestazione si proporrà come punto di aggregazione sociale e rappresenterà un’importante opportunità per il rilancio della cultura, del commercio e del turismo territoriale.

