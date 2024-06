La notte bianca dell'Eur

Sabato 8 giugno, arriva nel Municipio Roma IX la terza edizione della Notte Bianca dell’Eur che presenta performance artistiche delle associazioni locali, concerti live, attività sportive, gaming, laboratori, giochi per famiglie e bambini.

In programma anche e-boat tour sul Laghetto dell'Eur con imbarcazioni elettriche, talk sulla mobilità sostenibile con influencer e stakeholder.

La Notte Bianca si inserisce nell'Electric Days del 7, 8 e 9 giugno, una manifestazione dedicata alla sostenibilità ambientale e alla mobilità elettrica.

Ci sarà l'opportunità di fare test-drive, di assistere a talk, di immergersi in aree dedicate a sport, tech, kids, famiglie e-boat tour. Non mancheranno concerti e dj-set. In programma anche la sfilata dei cani di Muratella e Ponte Marconi in viale America dalle 17 alle 18.