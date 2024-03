"La nostra nave è una goletta corsara", videoarte di Odessa dagli anni ‘90 a oggi

Tra sperimentazione e opera d’arte, una rassegna che racconta l’evoluzione del linguaggio video a partire dalla collezione del Museo d’Arte Moderna di Odessa.

I curatori del Museo d’Arte Moderna di Odessa, Andriy Siguntsov e Anna Morokhovskaya, ripercorrono la particolare storia dell’evoluzione del linguaggio video a Odessa, dalle sue prime forme più sperimentali al riconoscimento come opera d’arte.

Il film screening si apre con una successione di video eterogenei – filmati pirata, programmi televisivi, performance e cortometraggi – che rimarcano l’essenza più sperimentale delle prime forme di videoarte a Odessa. A questa intensa stagione creativa seguirà dai primi anni Duemila una fase di generale abbandono del linguaggio video che tornerà al centro della pratica artistica solo a partire dal 2014.

Le differenze stilistiche e tematiche delle opere presenti nel film screening esprimono nel loro complesso la ricchezza espressiva della videoarte di Odessa, caratterizzata dallo spirito provocatorio e autoironico dei suoi protagonisti e da una profonda riflessione sull’arte come strumento di introspezione e libertà.

In collaborazione con il Museo d’Arte Moderna di Odessa; la videogallery è powered by Fondazione In Between Art Film.