La Necropoli Etrusca di Cerveteri

La necropoli etrusca della Banditaccia è posta su un'altura tufacea a nord-ovest di Cerveteri , dal VII secolo a.C. gli Etruschi costruirono tre tipi di sepolture in questa città dei morti: quelle a tumulo, quelle ipogee e quelle "a dado". Le tombe ricreavano le abitazioni dei defunti dove, la dovizia di particolari degli interni, ha permesso agli archeologi di venire a conoscenza degli usi casalinghi degli Etruschi, tra cui quella più famosa in tutto il mondo: la "Tomba dei Rilievi" paragonabile per importanza alla tomba della Regina Nefertari in Egitto.

La Necropoli della Banditaccia è seconda come importanza solo alla Valle dei Re in Egitto. In questo percorso si visiteranno i tumuli più famosi della Necropoli della Banditaccia entrando all'interno delle tombe (Tomba dei Capitelli, della Capanna, dei Letti funebri, dei Rilievi, della Cornice, della Casetta, del Colonnello)



Appuntamento ore 11 in via della Necropoli 45 Cerveteri dopo la biglietteria all'interno del sito archeologico: Cercare Bandiera viola Logo Roma Caput Tour



Durata Visita Guidata 2 ore circa (Tomba dei Capitelli, Tomba Letti e Sarcofaghi, Tomba della Capanna, Tomba dei Rilievi, Tomba della Casetta, Tomba della Cornice, Tombe a dado, Tomba del Pozzo)



Costo Biglietto Sito archeologico € 6.00 intero, € 2.00 ridotto (18-25 anni), € 0.00 gratuito (0-17 anni e categorie da verificare sul sito ufficiale)



Costo visita guidata € 13.00 (adulti) € 5.00 (bambini 5-13 anni) € 2.00 noleggio auricolari (Obbligatori per tutti per il mantenimento delle distanze di sicurezza).



Prenotazione Obbligatoria scrivendo a info@romacaputour.it o inviando un sms allo 0039 333 4854287 specificando Titolo della visita, Nome, Cognome, Recapito telefonico, numero di persone, e-mail di riferimento.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...