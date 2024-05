La musica popolare salentina a Roma

Direttamente dal Salento saranno ospiti a Roma il duo "provvisorio popolare" composto da Giacomo Casciaro e Angelo Surdo che porteranno nella capitale i suoni e i canti della tradizione popolare salentina con un concerto a ritmo di pizzica.



Nel pomeriggio la danzatrice Chiara Dell'Anna proporrà un laboratorio di danza dal titolo "Sacro Interiore", proponendo un’evoluzione, una tras-form-azione dei suoi studi, integrando gli infiniti mondi dell’arte intesa come terapia e autoespressione. La musica, le tecniche di autoguarigione corporea, la scrittura, la danza e la movimentoterapia sono i cuori pulsanti del nuovo viaggio, un’esperienza in cui allineare la propria vita alle STAGIONI INTERIORI. Una grande responsabilità collettiva e individuale.

Attraverso le sonorità della musica di trazione orale e della world music e i codici e i simboli della danza popolare, ci si farà guidare in un viaggio legato alla danza interiore, alla scoperta dell'arte e della musicalità del proprio corpo in movimento.



CONCERTO h 21:00

LABORATORIO h 17:00



INGRESSO RISERVAVO AI SOCI CON TESSERA ARCI 2024



3402329572