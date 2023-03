La Movida. Spagna 1980-1990, la mostra

Prezzo non disponibile

Il Museo di Roma in Trastevere ospita la prima mostra in Italia del fotografo e artista spagnolo, dedicata al movimento culturale degli anni ’80 e alle sue conseguenze sociali e politiche.

L’esposizione, curata da Héctor Fouce, racconta la Spagna dopo 40 anni di dittatura militare, che disegna il suo nuovo assetto politico, democratico e senza censura. Sono le nuove generazioni a dare vita all’immagine colorata, vitale, giovane e libera di un paese che si lascia alle spalle un'eredità oscura.

In mostra oltre 60 scatti che raccontano come musica, fotografie e cinema siano, sin dagli anni ’80-’90, i testimoni di una nuova cultura, dove la parola è in secondo piano rispetto al suono e all’immagine.

Con il suo obiettivo, Trillo non si focalizza sulle star della musica, bensì sui partecipanti al concerto. In modo manifesto e dando le spalle al palco, rende protagonisti coloro che hanno reso musicisti e cantanti nuovi idoli delle masse: il pubblico, che consapevole di essere immortalato, cerca di mostrare il meglio di sé.

La movida. Spagna 1980-1990 è la prima mostra di una serie di esposizioni organizzate dall'Ambasciata di Spagna in Italia, che si propone di presentare questo periodo fondamentale della storia recente della Spagna, attraverso la generazione di fotografi emersa in quegli anni.

L’esposizione è promossa da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e dall'Ambasciata di Spagna in Italia.

Foto: © Miguel Trillo. Junto a la Sala Voltereta. Madrid 1990