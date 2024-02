“Roma Città Aperta(?)”, mostra di uova di Pasqua

“Roma Città Aperta(?)” è il provocatorio titolo della mostra dedicata alla Pasqua 2024 realizzata da Walter Musco e dal suo laboratorio di Pasticceria.

Il titolo è un chiaro rimando al film di Rossellini e alla definizione di “città aperta”: un agglomerato urbano che rinuncia alla difesa e all’aggressione armata contro le forze nemiche allo scopo di evitarne la distruzione.



Uno status che descrive molto bene gli evidenti conflitti che Roma vive da secoli: la città del caos e del diritto, dell’azione e dell’inerzia, del bello e dell’orrido, del sacro e del profano. Conflitti che però, nonostante il pensiero comune, la rendono luogo di cultura e controcultura e che, stimolata dalla sua storia, vive sempre su un peculiare e interessante crinale tra sviluppo e stasi contemplativa.



Musco in questa mostra vuole andare però oltre questa dialettica, perché, nonostante tutto, la Città Eterna ha di buono che non giudica, accoglie. Roma è Roma! Roma è oltre. “Roma Città Aperta(?)” rende quindi omaggio a tutte quelle persone e cose che manifestano il lato più vero e spontaneo della Capitale, l'apertura.



Nella mostra saranno esposte uova in cioccolato che rappresentano i segni lasciati nella città da personaggi nati o vissuti a Roma in epoche diverse – tra cui Bernini, Caravaggio, Gadda, Fendi, Magnani, Valentino, Pasolini, Ferri, Zerocalcare etc – o luoghi/cose simbolo come San Pietro, Ara Pacis, Palazzo della Civiltà del Lavoro, Monte Testaccio, i nasoni, i sampietrini, etc.



La kermesse ospiterà iniziative e flash mob collaterali nel pomeriggio del 15 marzo e pianificherà una serie di eventi anche dopo Pasqua legati alla Città Eterna.



L’evento avrà anche una particolare attenzione all’aspetto benefico, devolvendo parte del ricavato della vendita delle uova della collezione 2024 a Save the Children al fine di solidarizzare con chi, in questo momento storico, ha più bisogno.