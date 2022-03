Venerdì 18 marzo alle ore 20:45 presso il Parco Astronomico “Livio Gratton” di Rocca di Papa – nel cuore del Parco Regionale dei Castelli Romani – si terrà l’evento ““Quanto distante? Quando è successo? La misura delle distanze e del tempo nel Cosmo”,“ organizzato dall’Associazione Tuscolana di Astronomia (ATA) – attivamente impegnata da oltre 25 anni nella promozione e diffusione della cultura scientifica – e dalla città di Rocca di Papa, con il patrocinio della Regione Lazio.



L’evento, inserito nell’ambito dell’iniziativa “Vivi Rocca di Papa”, permetterà ad adulti e bambini di immergersi nell’affascinante mondo dell’astronomia e di vivere una serata all’insegna della scoperta del cielo e dell’emozione.



La conferenza divulgativa sulla misura delle distanze e del tempo nel Cosmo sarà a cura dell’esperto dell’ATA Walter Antonaci. “La presentazione, dal titolo Distanze e tempi nell’Universo, contiene una descrizione dei principali metodi di misura delle distanze e dei tempi nell’ambito astronomico – spiega Antonaci – Nella esposizione verranno spiegati i principali strumenti e le unità di misura. Verranno mostrati degli esempi di misure dirette e misure indirette e verrà spiegato come la correlazione stretta tra distanze, tempo e velocità finita della luce consenta di fare osservazioni astronomiche “nel tempo”. La presentazione fornirà inoltre l’opportunità di comprendere quali siano le grandezze astronomiche in gioco e per questo motivo verranno fatti dei confronti tra distanze di stelle e galassie dalla Terra e confronti tra le dimensioni di corpi celesti. Infine durante l’esposizione – prosegue l’esperto – sarà mostrato quanto il tempo di percorrenza delle distanze astronomiche sia fortemente dipendente dal mezzo che si utilizza per percorrere tali distanze; in questo contesto verranno fatti dei confronti tra le velocità in gioco e quanto l’uomo sia riuscito ad inviare lontano dalla Terra delle sonde spaziali (il caso Voyager)”.



La conferenza sarà abbinata alla visita guidata al Parco astronomico e all’osservazione delle meraviglie del cielo a occhio nudo e al telescopio. In caso di maltempo, l’osservazione sarà sostituita da una visita al telescopio alloggiato nella cupola principale, con spiegazioni sull’attività di ricerca svolta dall’Associazione.