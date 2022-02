"La meraviglia alle porte di Roma: Ostia Antica ", visita guidata

€ 12 euro intero. € 2 Costo del biglietto d'ingresso ridotto per i giovani tra i 18 e i 25 anni. Gratuito il biglietto d'ingresso per i giovani al di sotto dei 18 anni.

Alla scoperta delle Meraviglie nel Parco Archeologico di Ostia Antica, recentemente insignito del prestigioso titolo di "Marchio del Patrimonio Europeo", un primo passo nell'iter per il riconoscimento UNESCO.

Durante la visita guidata, in programma domenica 13 febbraio, organizzata da 10 Guides of Rome, si andranno a conoscere le abitudini e i ritmi quotidiani delle persone che vivevano ad Ostium. Colonia di Roma, nata nel territorio in cui il Tevere sfociava in mare, da avamposto militare a protezione dell'Urbe, si trasforma in vivace e florida cittadina con terme, fontane, panetterie, botteghe, lavanderie, bar, fast-food...

All'aria aperta, immersi nella storia, in un viaggio tra i capolavori del passato...

Tutte le informazioni sulla visita guidata

GUIDA : Alba 3478211642

APPUNTAMENTO :

ore 10.00 di fronte alla biglietteria degli Scavi.

COSTO VISITA:

€ 10 intero

€ 5 sconto bambini da 6 a 15 anni.

Pacchetto famiglia : 1 gratuito per il secondo figlio.

Al fine di rendere più agevole la conduzione della visita guidata è necessario il noleggio di auricolari ( rigorosamente sanificati) al costo di € 2 a persona.

COSTO DEL BIGLIETTO d'ingresso che si paghera' in biglietteria esclusivamente con carta di credito o bancomat:

€ 12 euro intero.

€ 2 Costo del biglietto d'ingresso ridotto per i giovani tra i 18 e i 25 anni.

Gratuito il biglietto d'ingresso per i giovani al di sotto dei 18 anni.

INFO PRENOTAZIONI :

Si richiede l'invio di una mail a:

10guidesofrome@gmail.com, o un SMS o Wattsapp al numero : 3478211642

Si raccomanda il rispetto delle regole di distanziamento e l'uso della mascherina

É necessario il super green pass