La mela di Aism in 100 piazze di Roma e provincia

“Facciamo sparire la SM con un sacchetto di mele”, è l’appello di AISM. Con oltre 2 milioni di mele molte piazze si colorano di rosso, giallo e verde dal 4 all'8 ottobre.

Sono le mele di AISM che 14 mila volontari distribuiranno in tutta Italia. Mele di tre qualità diverse, granny smith, golden e noared raccolte in sacchetti da 1,8 kg che si possono avere a fronte di una donazione minima di 10 euro. L’evento parte il 4 ottobre per la giornata del Dono, festa di San Francesco d’Assisi patrono d’Italia istituita per celebrare i valori della solidarietà e della sussidiarietà, per ritornare in piazza nel week end di sabato 7 e domenica 8 ottobre, in oltre 100 punti di solidarietà a Roma e provincia.

Già da ora è possibile prenotare il proprio sacchetto di mele. Basta contattare la Sezione Provinciale AISM: 064743355 – promoroma@aism.it

“La Mela di AISM” è l’evento di informazione, di sensibilizzazione e di raccolta fondi promosso dall’ Associazione Italiana Sclerosi Multipla che si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.

Aism nelle piazze: come contribuire

Sabato 7 e Domenica 8 ottobre:

- Si può scegliere nella piazza più vicina il proprio sacchetto di mele verdi, gialle o rosse.

- Si può venire a fare un’esperienza di volontariato in gruppo, utile e divertente, partecipando all'evento secondo la propria disponibilità di tempo.

Su www.aism.it/roma presto l’elenco delle piazze che comprenderà anche mercoledì 4 Ottobre, Giornata Nazionale del Dono.

Con la donazione minima di 10 euro a beneficio di AISM si può destinare il prodotto ad uno degli Enti benefici attivi in questa collaborazione con AISM Roma che si occupano di redistribuzione alimentare a persone e famiglie indigenti (Croce Rossa Italiana e Comunità di Sant’Egidio).

Già da ora si possono prendere le ordinazioni tra amici, colleghi e parenti e concordare con noi laconsegna gratuita a domicilio a Roma e provincia. Un cartone si compone di 11 sacchetti. Non c’è un minimo ordinabile. Le consegne saranno svolte da Mercoledì 4 ottobre fino a martedì 10 ottobre. Si potrà acquistare anche online sui siti ufficiali.

La lotta e la ricerca contro la sclerosi multipla

I fondi raccolti nelle piazze andranno a garantire e potenziare i servizi destinati alle persone con SM e a sostenere la ricerca scientifica sulla sclerosi multipla. Grazie ai progressi compiuti dalla ricerca scientifica, esistono terapie e trattamenti in grado di rallentare il decorso della sclerosi multipla. La ricerca negli ultimi 20 anni ha fatto passi da gigante per assicurare cure molto efficaci che hanno cambiato l’impatto sulla qualità di vita quotidiana. Ma le cause della malattia sono ancora sconosciute e la ricerca è fondamentale per trovare la cura risolutiva.

La sclerosi multipla è una grave malattia del sistema nervoso centrale, cronica, imprevedibile e spesso invalidante. Si manifesta per lo più con disturbi del movimento, della vista e dell’equilibrio, seguendo un decorso diverso da persona a persona. E’ una malattia che colpisce principalmente i giovani e le donne con un rapporto doppio rispetto agli uomini e convivono con la sclerosi multipla tutta la vita. Tra le patologie correlate alla SM vi è la neuromielite ottica (NMO), che ha un quadro di bisogni e di interventi sanitari e socio-assistenziali assimilabili alla SM. “I disturbi dello spettro della neuromielite ottica per molto tempo sono stati considerati una variante della SM. Oggi le conoscenze scientifiche hanno permesso di fare passi importanti nella conoscenza e nella diagnosi di queste patologie che hanno portato avanzamenti e possibilità terapeutiche più specifiche in grado di agire sui meccanismi della malattia”, ha spiegato Carla Tortorella, Neurologa dell’Ospedale San Camillo Forlanini di Roma.