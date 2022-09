Mark Hanna Band al Green Market Festival

Una delle rock band più note di Roma (e non solo) sarà ospite il 24 settembre al Green Market Festival per festeggiare i due anni dell'evento, dalle ore 18. L'evento è gratuito.

Mark Hanna, classe '61, originario di Buffalo (new York, USA), cantante, chitarrista, doppiatore, regista, compositore, arrangiatore, vanta oltre quarant'anni di carriera, costellata di collaborazioni con artisti internazionali, da Paul Young a Amii Stewart, da Carl Anderson ai Maestri Caruso e Pirazzoli e moltissimi altri, tra cui Alex Britti con il quale ha collaborato in numerose occasioni. Trasferitosi a Roma nel 1990, oltre alle numerose collaborazioni e composizioni originali per spettacoli teatrali, cinema e orchestre, a fine anni '90 fonda la Mark Hanna Band avvalendosi di musicisti tra i migliori del panorama capitolino.

La band, flessibile al massimo, varia dai tre ai sei componenti a seconda della situazione: al Green Market Festival saranno presenti Moreno Viglione alla chitarra solista, Adriano Lo Giudice al basso, Augusto Zanonzini alla batteria, tutti professionisti con collaborazioni importanti alle spalle (Venditti, Banco del Mutuo Soccorso, Patty Pravo, Fabrizio Moro, Samson Schmitt, Noe Reinhardt, Dorado Schmitt, e molti altri).



Per oltre cinque anni la Mark Hanna Band è stata la "resident band" del programma WebNotte, di Gino Castaldo ed Ernesto Assante, giornalisti e critici musicali di Repubblica, collaborando ad ogni puntata con svariati artisti, come Elisa, Ron, Enrico Ruggeri, Raf, Paola Turci, Massimo Ranieri, Nek, J-Ax, Malika Ayane, Francesco Renga, Nina Zilli, Fausto Leali, Carmen Consoli, Fiorello, Noemi, Luca Carboni, Syria, Mario Venuti, Francesco Gabbani, Manuel Agnelli, Fedez, Chiara Galiazzo, Max Paiella, Claudio Santamaria, Irene Grandi, Rocco Hunt, Alex Britti, Toto Cutugno, Nino D’Angelo, I Ricchi e Poveri, Federico Zampaglione, Max Giusti, Patty Pravo, Paola Cortellesi, Edoardo Vianello, Raiz, Peppino Di Capri, Rossana Casale, The Gang, I Nomadi, Lorenzo Fragola, Francesca Michielin, Noemi, Alberto Fortis, e molti altri.



sul sito di Mark Hanna si legge "One of the best live club acts you’ve ever seen – no bullshit. A wonderful mixture of original and cover music ranging from blues to rock to funk to swing to jazz to ethnic and traditional (when the atmosphere is right). From Albert Collins to Kool & The Gang to Lynyrd Skynyrd and Frank Zappa to James Taylor and Nat King Cole…

“Whatever’s your atmosphere – we got it right here!” A multi-talented bunch of guys that together make up one of the best rockin’ shows you’ve seen in a long time. You’ll be on your feet singing and dancing before the night is over. In version acoustic for your more intimate venues, and full-blown electric for your “alive and kickin'” places. Guaranteed good times or your money back."



...e chi lo conosce non può non essere d'accordo con quanto scritto.

Chi volesse assistere al sound check può arrivare sul posto per le 17-17,30.



Il Green Market Festival è un evento nato nel settembre 2020, che è diventato rapidamente uno fra i più attesi ed importanti eventi mensili della Capitale. Da settembre a maggio si svolge presso la Città dell'Altra Economia, nello spazio dell'ex Mattatoio di Testaccio, nel cuore di Roma, mentre le edizioni estive soliutamente si svolgono in località marittime.



Alla base del Green Market Festival c'è uno fra i migliori mercatini di artigianato artistico di Roma, con artigiani strettamente selezionati che espongono e vendono le loro opere rigorosamente fatte a mano. Ma, lungi dall'essere solo un mercatino, al Green Market festival si possono seguire lezioni di yoga, bagno di gong, spettacoli di teatro, presentazioni di libri, conferenze, workshop, laboratori eccetera; ci si può rilassare con un bel massaggio mentre i bimbi si divertono nello spazio a loro dedicato con i tanti laboratori proposti oppure sulla giostrina completamente ecologica, alimentata a pedali. Nell'area market è anche presente uno spazio ristoro con proposte a base vegetale, birra artigianale dei monti Lepini e ottimi cocktails.

Nell'area della Città dell'Altra Economia non sono presenti barriere architettoniche, pertanto è accessibile anche a persone con mobilità ridotta. Ampio parcheggio gratuito.