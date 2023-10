“LA MARCHESA ABUSIVA”



Una commedia per un pubblico…di spirito!



Quando l’anziano zio Arthur passa a miglior vita, il castello di famiglia, da generazioni dimora storica della dinastia dei Von Berger, diventa oggetto del desiderio da parte dei nipoti nonché unici eredi del patriarca.



La sostanziosa eredità sembra a portata di mano, ma impossessarsene non è così semplice come sembra, sia perché il furbo zio Arthur ha apposto al testamento una speciale clausola inderogabile, sia perché qualcuno di assolutamente imprevedibile, che si aggira nel castello, ha tutto l’interesse a rimanere nella sua dimora di famiglia. Evitare che il maniero finisca rovinosamente non sarà cosa facile ma gli eredi cercheranno di opporsi a questo destino in tutti i modi possibili e anche poco consueti solo al fine di “mantenere”, se così si può definire, lo status della famiglia Von Berger.



Tra gag, equivoci e situazioni esilaranti, “La Marchesa Abusiva” è una commedia nata da un’idea di Germana Piantone (regia) e Stefania Ninetti (attrice ed aiuto regia), che hanno voluto reinterpretare – rivisitando in chiave più moderna - un genere teatrale brillante prettamente di matrice britannica, imprimendogli un taglio più umoristico, scanzonato e verace.



Con:

Rita Brugnoli - Maria Lucrezia Federico - Silvano Iadanza - Daniele Laconi Colmayer - Maria Paola Nardello - Stefania Ninetti - Alessio Romagnoli - Rosalba Ruggiero - Vito Santarsieri - Immacolata Scognamiglio



Teatro Petrolini, via Rubattino 5 - Roma



PREZZO: 14 € (compresa la tessera associativa)



ORARIO SPETTACOLI :



venerdì 17: ore 20.30



domenica 19: ore 17.30 (Sala Fabrizi)