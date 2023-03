La maledizione dei Caraibi, il musical

La compagnia MAG composta dai migliori attori e ballerini di Roma e non solo, è pronta a farvi vivere un’esperienza unica. Dopo i 10 sold out e il grande successo degli spettacoli precedenti, è stata pubblicata la data ufficiale dello spettacolo nella Capitale: 12 marzo 2023.

Un appuntamento all'insegna dell'arte, del canto e del ballo, ma soprattutto uno spettacolo divertente e coinvolgente per grandi e piccini. L'inedita storia "La maledizione dei Caraibi" prende forma in un'ambientazione insolita e curiosa: una nave, un porto, una locanda.

Non mancheranno divertimento e colpi di scena pronti a sorprendere il pubblico. Un evento di musica, ballo e spettacolo assolutamente da non perdere, un Musical dedicato alle famiglie che vi farà alzare dalla sedia e ballare insieme ai pirati più simpatici e buffi di sempre.



Caraibi, 1700: i protagonisti di questa storia sono Jack Sparrow, pirata vagabondo, Will Turner, fabbro provetto e Elizabeth Swan, figlia del governatore di Port Royal. I loro destini si uniscono quando Hector Barbossa, capitano spietato della Perla Nera, la nave più veloce dei Caraibi, rapisce Will per un antico legame con il padre di lui. Jack ed Elizabeth si uniranno ad Angelica, figlia del Pirata Barbanera, partendo per un'avventura che vedrà scoprire segreti e antiche maledizioni che legano Barbossa ai 4 avventurieri. I 4 “strani” compagni d'avventura si troveranno ad affrontare il pirata leggendario Davy Jones, il quale ha rinchiuso dentro un forziere il suo cuore, custode di una forza sconosciuta ambita da tutti i pirati dei Caraibi.



REGIA di Valeria Nardella

Musiche e Canzoni di Emanuele Stracchi

Testo di Yuri Napoli