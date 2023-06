La malarazza, spettacolo di prosa con musica dal vivo

La compagnia EraCruna torna il 7 Giugno al Teatro della Visitazione di Roma con La Malarazza, spettacolo inedito scritto da Rosy Lo Calio e diretto Federica Prencipe.



La malarazza è uno spettacolo di prosa con musica dal vivo ispirato alla turbolenta vita di Rosa Balistreri, cuntastorie siciliana degli anni cinquanta.

Lo spettacolo nasce da uno studio di Rosy Lo Calio, condotto all'interno di un master in regia e drammaturgia condotto da Gabriele Di Luca, durante il quale ha partorito le prime battute di questo testo, centrato sulla figura della cuntastorie siciliana Rosa Balistreri. Rosa si è rivelata un perno centrale per sviluppare diverse tematiche, legate a molteplici condizioni di vita della Sicilia degli anni cinquanta che ancora oggi ritroviamo nelle stesse strade.



Obiettivo principale del progetto è riportare nei teatri non solo la significativa voce di Rosa Balistreri, ma anche conservare il ricordo della sua vita personale, ventre pulsante della sua vita artistica ed esempio di un inestimabile coraggio e senso di giustizia.



EraCruna ha un ulteriore obiettivo: quello di creare, attraverso la voce di Rosa, degli eventi mirati alla sensibilizzazione e alla prevenzione della violenza, in qualsiasi sua forma, genere e contesto. Attraverso la creazione di una rete solida e solidale, EraCruna apre le porte del teatro per accogliere e creare eventi inclusivi e di ritrovo sociale e cittadino, coinvolgendo altri enti ed associazioni che possano convergere le forze verso il medesimo obiettivo.



Lo spettacolo



1950, Licata, in provincia di Agrigento. Rosa è una giovane donna di ventitré anni. Vive in un tugurio, una piccola stanza insieme al marito ventiseienne, Gioacchino, e la figlia, Angela, di nove mesi.

Rosa vorrebbe scappare dal suo matrimonio infelice e dalle voci opprimenti del suo piccolo paese, che soffocano il suo animo da artista, e riappropriarsi della sua libertà. O, addirittura, viverla per la prima volta.

La sua libertà è legata ad una chitarra e alla sua voce evocatrice. Il suo sogno è diventare una famosa cuntastorie, e cantare di sè e le storie della sua terra.

Note di regia



"Quando penso a Rosa, penso ad una bambina dormire nello stesso letto dei suoi cinque fratelli, ad una ragazzina meravigliata davanti al suo primo paio di scarpe all’età di 14 anni, penso a degli occhi piccolissimi aprirsi nel cuore della notte per andare a lavorare con suo padre nei campi.

Ma Rosa non è sola nel vivere tutto questo, non è la sola bambina che ha non è mai andata a scuola per andare a lavorare al mercato, occuparsi della casa e della famiglia. Non è l'unica donna che non sa né leggere nè scrivere.

Rosa non è la sola, ma è sola, quando affronta i mostri della sua vita, quando regge il peso delle bastonate del padre, le violenze del fratello e dell’uomo che l’ha presa in sposa.

Quando penso a Rosa mi chiedo come sia possibile che sia stata così determinata nella sua vita, cosa per lei significasse così tanto da riuscire ad andare avanti nonostante tutto, cosa le abbia dato il coraggio di resistere e la speranza che potesse esistere un futuro migliore. La sua grandezza come persona, ancor prima che come personaggio, è nel suo coraggio di reagire alla vita. Ed è dalla ricerca di questo coraggio che nasce La Malarazza.

Nelle mura spoglie della sua casa, Rosa innaffia il suo coraggio ogni giorno, con il latte che da a sua figlia appena nata o con un poco di zuppa calda che riesce a conservare per suo marito e per gli ospiti inaspettati che arriveranno. Tutte le persone che entrano in quella casa lasciano qualcosa nel cuore di Rosa e tutto ciò che attorno a lei faceva rumore si è trasformato in un canto. Quando penso a Rosa sento una voce, fatto di gente, di terra, di pioggia e di sole, d’amore e di morte."

Federica Prencipe



La compagnia



"Ci sono una pugliese, una piemontese e due siciliane... e non è l'inizio di una barzelletta! Ci chiamiamo Federica Prencipe, Lucrezia Lupo Guaita, Rosy Lo Calio e Diandra Selvaggio e insieme abbiamo fondato nel 2022 una ETS con sede a Roma, dal nome ERACRUNA. 'EraCruna' è una compagnia di giovani donne under 35, diplomate presso l’Accademia Teatrale di Roma Sofia Amendolea, che cura a trecentosessanta gradi la ricerca e la produzione di spettacoli teatrali, lungometraggi, cortometraggi e performance artistiche di ampio genere. Porta avanti l’intenzione di essere un polo attivo e reattivo per tutti gli/le artist* e non solo, e l’impegno di essere una fonte di cambiamento per questo settore, rispettando il lavoro di tutti e costruendo una relazione attiva con il pubblico, dove i conflitti della vita sono una fonte di miglioramento per sé stesse e non un motivo di resa"