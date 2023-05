"La Magie dell'Erotisme", la mostra alla Galleria Il Leone

Sarà inaugurata venerdì 26 Maggio ore 18.00 presso la Galleria Il Leone di Roma la mostra internazionale “La Magie dell’erotisme”, curata dalla gallerista Claudia Bevilacqua con presentazione del critico d’arte Francesca Callipari.



La mostra intende indagare su Arte ed erotismo, un connubio che nasce con la storia dell’uomo sin dalla notte dei tempi. Uno dei temi principali della storia dell’arte che ha affascinato artisti e culture diverse sin dall’antichità, basti pensare alle raffigurazioni dell’antica Grecia, a quelle della Roma antica o ancora ad artisti come Carracci, Giulio Romano, Rubens, Courbet, Schiele, Klimt, Picasso e molti altri che attraverso le loro opere hanno raccontato la bellezza, la seduzione, l’amore e la sessualità, tra fascino, scandalo e provocazione.



La mostra coinvolgerà 24 artisti in un percorso tra pittura e arte digitale, installazione e scultura con l’esibizione di un'artista Body e Face Painting, Elisa Marley, che farà arte live nel corso di tutta la giornata e che terminerà la Sua opera proprio durante il Vernissage e di un’attrice, Letizia Persini, che allieterà il pubblico con piccole pillole sul tema dell’Erotismo. Inoltre, si segnala la presenza del banco assaggi vini bianchi e rossi offerto dall'azienda vinicola Casale del Giglio.



Gli artisti espositori si confronteranno sul tema attraverso opere di genere più realista/iperrealista, opere in cui prevale una componente più onirico-surreale fino ad arrivare a forme più stilizzate ed alla pura astrazione.



Una mostra dunque che vuol far riflettere l’osservatore su quelle barriere che da sempre si è cercato di imporre anche all’arte, evidenziando la libertà di espressione di ogni artista che nella trattazione di questo tema svolge ancora una volta il suo ruolo di narratore delle umane emozioni e desideri.



Espongono gli artisti:



ALDO MERISI, ANDREA LAI, ANNA LOMBARDI, BIAGIO CAPPARELLI, CLAUDIO FOTI, DANIELA ANCORA, DANILO PERELLI, DANILO PIGNATARO, DURLINDANA, VINCENZO DI DOMENICANTONIO, FLAVIANA PESCE, GABRIELLA STERZI, GIANLUCA ARONNI, GIUSY FORESTA, HORST REUL, LAURA MASSARO, MARCELLA BIANCIARDI, MARCIA MESOMO, MAURIZIO DI CARLO, MICHELA GERMANELLI, ORNELLA OGLIARI, PAMELA PAGANO, SILVANO CORNO, ZENON ROZYCHI







Titolo:La Magie dell’Erotisme



Apertura: 25/05/2023



Conclusione: 10/06/2023



Inaugurazione: 26 Maggio dalle ore 18



Organizzazione: Galleria Il leone



Curatore: Claudia Bevilacqua



Critico d’arte: Francesca Callipari



Luogo: Roma, Galleria Il Leone



Ingresso gratuito