La magie de l'erotisme - 2a edizione

La Galleria il Leone di Roma, il giorno 10 maggio alle ore 18, inaugurerà la seconda edizione della mostra temporanea intitolata “La Magie de l’Erotisme”, organizzata dalla gallerista Claudia Bevilacqua e curata dalla storica dell’arte Martina Giusti.

Una mostra totalmente dedicata all'erotismo: 36 opere per un totale di 32 artisti che raccontano l'eros su tela e non solo, visto che le tecniche spaziano dalla fotografia alla scultura, dalla pittura. La maggior parte degli artisti che trattano l'erotismo sono donne e nelle nostre sale si ha la prova tangibile.

L’obiettivo della mostra sarà quello di sottolineare ed evidenziare il connubio che si viene ad istaurare tra l’arte (in tutte le sue dimensioni, forme, tecniche) e la componente erotica che da sempre si riversa nelle opere dei più grandi artisti della storia dell’arte.

Alcuni lavori sono stati realizzati ad hoc per questa mostra mentre altri facevano parte del repertorio degli artisti coinvolti. Abbiamo avuto un po' di coraggio e offriamo ai visitatori un'esperienza un po' diversa dal solito.

(l'ingresso alla mostra è gratuito).

A partecipare saranno 32 artisti:

Amila, Antoni Loretta, Antonini Sara, Bianchi Hilde, Buttazzoni Ivan, Casadei Silvia, Cerio Silvia, Crocco Lauretta, Febbo Raffaella, Femya, Fortuna Salvo Maria, Gentilini Fabrizio, Gentilini Sandro, Gervasi Filippo, Giuliani Vincenzo, Giusti Martina (video-expo), Grazioli Stefania, Lombardi Anna, Manzetti Luana, Massaro Laura, Minella Giacomo, Modiac, Morzilli Gabriela, Nacuzi Giampiero, Orlando Indi Bella, Ottaviani Silvano, Pascali Rita, Prata Daniela, Salmeri Umberto, Santarelli Maria Pia, Tassa Simona, Vittorini Antonella (Cicocì).

Artisti e artiste che attraverso la loro arte racconteranno la più intima accezione di erotismo, assecondandoci e coinvolgendoci nelle seducenti composizioni artistiche, permettendo alla nostra psiche di perdersi e allo stesso tempo navigare nei molteplici mondi della passione.

Sarà presente all’evento l’azienda vinicola laziale Casale del Giglio.

Con la partecipazione dell’artista ballerina Elena Elisa Miotto che intratterrà gli ospiti della Galleria Il Leone con una danza del ventre.

Orari mostra: lunedì-sabato 10-13/16-19. Per maggiori informazioni consultare il sito web: https://www.leone-arte.com/event/la-magie-de-lerotisme-2a-edizione/