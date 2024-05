La magia di "Una notte a teatro" al Costanzi

Una notte all’insegna della musica, della condivisione e del divertimento; un’occasione unica per i più piccoli per scoprire i tanti misteri dello spettacolo dal vivo più affascinante e complesso: l'opera.

Dopo il successo della prima edizione a ottobre 2023, tra l’11 e il 12 maggio torna Una notte a teatro, l’iniziativa promossa dall’Opera di Roma che - in collaborazione con AGESCI Lazio - apre le sale del Costanzi a giovani visitatori tra gli 8 e i 10 anni di età. Sono 130 i bambini che, anche quest’anno, potranno vivere in Teatro una serata e una mattinata alla scoperta dei segreti che si celano dietro le sue quinte.

Numerose le attività che accompagneranno i giovani ospiti nel corso della giornata tra sabato e domenica. Ai laboratori di sartoria, danza e canto, ai giochi a sorpresa e alla caccia al tesoro, si aggiunge quest’anno la straordinaria opportunità di assistere, nel pomeriggio di sabato, alle prove con Orchestra del concerto del direttore musicale Michele Mariotti in programma al Costanzi il 14 maggio, in cui saranno eseguite musiche di Prokof’ev e ?ajkovskij. I bambini avranno poi la possibilità di dormire l’intera notte in Teatro, visitare le sue sale e assistere ad apparizioni musicali inaspettate. Una magica esperienza che, per la seconda volta consecutiva, ha fatto registrare il sold out a poche ore dall’annuncio.