La magia del Natale a Cinecittà World

Cinecittà World si veste di magia e spalanca le porte al periodo più bello dell’anno: il Natale. Da sabato 12 novembre a domenica 8 gennaio il Parco divertimenti del Cinema e della Tv della Capitale si trasforma in un Villaggio di Natale ricco di suggestioni, luci e colori.

Chi ha voglia di sognare e di immergersi in un’atmosfera di festa può farlo varcando la soglia di piazza Cabiria. Alle 11 si apre il sipario sul palco della Cinecittà Street addobbata mentre il Christmas Show accoglie i visitatori per una giornata di divertimento con 14 attrazioni e spettacoli a tema natalizio, tra cui il musical “Natale a Cinecittà World” in scena tutti i giorni al Teatro1.

Con i mercatini di Natale il Parco si popola di casette di legno in cui assaporare la vera essenza natalizia tra luci, leccornie, profumo di biscotti e vin brûlé e regali da mettere sotto l’albero. Nella casa di Babbo Natale Santa Claus aspetta i suoi piccoli ospiti per leggere letterine piene di desideri e scattare con loro una memorabile foto ricordo. Il Truccabimbi Natalizio trasforma i bimbi nel loro personaggio preferito.

“Dopo il grande successo di Halloween, con oltre 60mila presenze, Cinecittà World è pronta a stupire nuovamente i suoi ospiti – afferma Stefano Cigarini, Amministratore Delegato di Cinecittà World – quest’anno la magia del Natale si respirerà già dall’ingresso del parco. Natale è il periodo più atteso e, soprattutto in questo inverno cupo, abbiamo bisogno di vivere dei momenti belli con i nostri cari.”

Con il calare del sole il Parco si illumina di bellezza con il Festival delle luminarie: Polvere di Stelle è il percorso di luci d’autore che fa brillare Cinecittà World tra animali fantastici e alberi fatati. Sotto un cielo di stelle prende vita la novità dello Scivolo di Natale dove ridere di gusto durante le divertenti discese con amici e parenti. Protagonisti anche i grandi classici del cinema: gli appassionati del genere con Gocce di Cinema potranno rivivere le scene dei film più belli di sempre su un maxischermo ad acqua nella piazza del Parco. Adrenalina da vere montagne russe, ma senza staccarsi da terra, con I- Fly, la Montagna russa virtuale: una volta indossati gli speciali visori si vola sulla slitta di Babbo Natale per consegnare regali ai bambini in tutto il mondo, il tutto…a 30 centimetri da terra.

La magia della fiaba invernale si arricchisce dal 3 dicembre con il Regno del Ghiaccio, l’unico snow park al coperto d’Italia dove godersi un Bianco Natale volteggiando su Pattiniamo, la tradizionale pista di pattinaggio, precipitando senza freni da Kamikice tra le curve di uno scivolo vorticoso. O ancora, sfidando i propri amici a bordo di gommoni su Scivolone e tirandosi Palle di neve sulle morbide montagne bianche del playground invernale.

Grande attesa per il Presepe del Cinema che lo scorso anno ha destato sorpresa, chi saranno i supereroi protagonisti del 2022?

A Cinecittà World non si rinuncia alle emozioni neanche il giorno di Natale. Il 25 dicembre il Parco offre, unico in Italia, la Santa Messa – con ingresso gratuito al parco per tutta la giornata per chi vi partecipa - e i Pranzi di Natale per festeggiare insieme alla famiglia..a cucinare ci pensano gli chef del parco!

Il culmine dei festeggiamenti sarà il 31 dicembre con la festa di Capodanno più grande di Roma. Si replica il format di successo che prevede cenoni a tema, 40 attrazioni aperte fino a tarda notte, concerti e grandi ospiti, discoteche e dj set, spettacoli dal vivo e la mezzanotte con i fuochi d’artificio.

La stagione 2022 terminerà l’8 Gennaio con il weekend della Befana.