"La macchina dei sogni", il musical contro la dipendenza dal gioco d'azzardo

Lunedì 22 gennaio (ore 20.00) al Teatro Ambra Jovinelli di Roma i giovani attori del Gruppo Teatrale “I SognAttori” portano in scena “La Macchina dei Sogni”, un musical inedito e attualissimo scritto e diretto da Martina Ferrazzano e Raffaele Fracchiolla dedicato alla difficile e delicata tematica del gioco d’azzardo.



Una serata unica di beneficenza e teatro: “La Macchina dei Sogni”, infatti, sostiene il progetto “Conoscere per non azzardare”, promosso dalla Caritas diocesana di Roma, che durante l’anno organizza incontri di prevenzione, sensibilizzazione e animazione territoriale per contrastare la diffusione del gioco d’azzardo, ed è realizzata in collaborazione con le Caritas diocesane del Lazio, la Fondazione Salus Populi Romani e la rete “Mettiamoci in gioco” Lazio.



La vicenda è ambientata in un mondo immaginario e coloratissimo, quasi perfetto e (solo apparentemente) distante dalla nostra realtà. Un giorno nella città di Lullotopia, gli abitanti ricevono un misterioso dono: una “Sparaplinni”, una macchina che promette di realizzare i sogni in cambio di poche monete. Gli abitanti, all’improvviso e senza rendersene conto, si trovano imbrigliati in una rete grigia da cui è difficile uscire. Sarà arduo rompere i vincoli delle catene che legano i personaggi alla macchina, ma grazie all’intelligenza e alla furbizia di un manipolo di eccentrici personaggi, il paese riuscirà a riacquistare la propria identità e il proprio colore.



Attraverso colori, metafore e un linguaggio che mischia realtà e fantasia, lo spettacolo riesce a restituire e a raccontare tutti gli attori che, nel mondo reale, si muovono attorno al gioco d’azzardo: lo Stato, gli imprenditori senza scrupoli, gli approfittatori, le associazioni che cercano di ri-svegliare le coscienze e le persone che, purtroppo affidano la propria vita alla fortuna e al gioco, a quell'illusione perfetta che rende schiavi e mette a rischio intere esistenze incapaci di resistere agli impulsi.



“La Macchina dei Sogni” è uno spettacolo adatto a tutti, in cui si riflette e si ride, che parla di vita e di dipendenza, ma anche di comunità e di speranza: il musical riesce a restituire una nuova prospettiva alla realtà e donare nuovo colore a ciò che ci circonda, svelando e ribaltando la visione comune di ciò che tutti i giorni abbiamo davanti agli occhi ma che, spesso, ci rifiutiamo di vedere. Perché, in fondo, la “macchina dei sogni” non sempre è quella che ci si aspetta.



A dare il giusto ritmo alla storia, i brani inediti - con musiche del Collettivo MACALEVI, di Mattia Catalano e Leonardo Vita, e testi di Martina Ferrazzano, Arianna Tomaselli e Albo Calabrone - cantati dal vivo e accompagnati dalle coreografie di Marianna Ferrazzano e Viola Centi. A dare colore, infine, le scenografie di Marianna Ferrazzano e Raffaele Fracchiolla e i costumi di Maria Cristina Pacciani, Janni Altamura e Elisabetta Pinto.



Il ricavato dello spettacolo sarà interamente devoluto in beneficenza per le attività del progetto “Conoscere per non azzardare” della Caritas di Roma dedicato al contrasto al gioco d’azzardo.



È possibile prenotare i biglietti dello spettacolo compilando il form a questo indirizzo: tinyurl.com/la-macchina-dei-sogni

I partecipanti sono invitati a versare un’offerta preferibilmente non inferiore a 10 euro. Per info e prenotazioni: 06 88815120 – donazioni@caritasroma.it



I biglietti possono essere ritirati alla Caritas di Roma, in Via Casilina Vecchia 19 (angolo Piazza Lodi, dal lunedì al venerdì ore 9.00 – 16.00), pagando in contanti, carta di credito, Paypal o tramite bonifico bancario intestato a Caritas Roma – ONLUS (IBAN: IT 50 F 07601 03200 0010219 45793) con causale: “Musical La Macchina dei Sogni” e inviando minuta dell’avvenuto bonifico a donazioni@caritasroma.it.