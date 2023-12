"La locandiera", ragazzi disabili e normodotati insieme al teatro

L’Arte nel Cuore, accademia di spettacolo per ragazzi disabili e normodotati con sedi a Roma e Milano, porta in scena “La Locandiera”, con la drammaturgia e regia di Gabriele Guarino, all’Auditorium Santa Chiara, dal 15 al 17 dicembre all'Auditorium Santa Chiara.

Lo spettacolo

Una coppia di capocomici del XVIII secolo, eredi della tradizione della Commedia dell’Arte e dei nomi di due dei più grandi suoi interpreti, scrivono il prologo della Locandiera come se fossero stati loro a comporlo e non Goldoni, invitando gli attori a entrare e a dare il via allo spettacolo.

Ecco allora Mirandolina, la locandiera interpretata da Emanuela Annini, attrice con la sindrome di down, che nel 2018 ha debuttato sul grande schermo con “Detective per caso”, il primo film italiano per il cinema con protagonisti attori disabili, e voce di Hope nella serie Netflix Away.

Sul palco con lei, Alessandro Tiberi, con un lieve ritardo cognitivo, nel ruolo del Capitano di Ripafratta: scorbutico, misogino e scostante, che offre a Mirandolina, simbolo di una donna dal carattere forte e volitivo che col suo fascino fa innamorare tutti gli uomini che incontra, l’occasione per dimostrare quanto il potere delle donne sia fondamentale per vincere sui pregiudizi e sul pensiero maschilista.

La locandiera si ingegna facendo leva sulle vanità del Capitano per sedurlo e ridicolizzarlo pubblicamente. Ma è lei stessa a trarre una lezione: percepisce i limiti del suo azzardo, impara a chiedere aiuto quando rischia di trovarsi in pericolo e riconosce il valore di un legame quando è basato sul rispetto e sulla piena consapevolezza di se stessa.

Il progetto teatrale con ragazzi disabili e normodotati

“Da noi sono sempre i ragazzi i protagonisti e interpreti di ogni cosa che facciamo. Non teniamo conto solo delle loro difficoltà ma soprattutto dei loro talenti”, ha dichiarato Daniela Alleruzzo, presidente dell’Arte nel Cuore. "Dopo ‘O Scarfalietto - ha continuato - per loro era giunto il momento di dimostrare di sapersi misurare anche con testi tecnicamente più complessi, come quelli della Commedia dell’Arte. Il loro talento cresce ogni giorno di più e il nostro obiettivo è organizzare una tournèe in Italia perché solo facendo conoscere e apprezzare il loro talento possiamo davvero abbattere le barriere del pregiudizio, promuovere l’inclusione lavorativa e offrire un’opportunità professionale concreta”, ha concluso la presidente dell'Arte nel Cuore.

Sul palco anche Gabriele Guarino (il Dottor di Forlipopoli), Tiziano Donnici (Pantalon D’Albafiorita), Diego Melis (Brighella), Giordano Capparucci (Aglione), Ludovica Scandorza (Baracca), Michela Cortani (Ortensia), Marta Alfani (Dejanira), Sara Nardulli (Isabella) e Lorenzo Salvatori (Giambattista).

Lo spettacolo, con le scene di Stefania Savioli, i costumi di Annalisa di Piero, omaggiati da Annamode Costumes, le maschere di Stefano Perocco di Meduna e Alberto Ferraro, offre spunti di riflessione non solo sul ruolo della donna nella società ma più in generale sulle minoranze: “Mirandolina si scaglia contro il Capitano di Ripafratta non solo in quanto uomo che odia le donne, ma soprattutto per la sua protervia, la maschera di una malcelata paura interiore di inadeguatezza sociale e ignoranza affettiva. È la stessa condizione in cui si trova chiunque di noi quando più o meno inconsapevolmente ci lanciamo in giudizi affrettati”, ha sottolineato Alleruzzo concludendo: “Ben venga allora un testo che rimetta al centro una paladina dei diritti e delle libertà che, puntando sulle sue qualità personali e utilizzando i propri apparenti limiti legati al contesto culturale e sociale in cui vive, riesce a smascherare la vera natura di chi giudica senza conoscere”.