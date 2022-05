"La lettera di mammà", ultimi giorni di replica al Teatro Prati

Al Teatro Prati proseguono con grande successo, fino al 29 maggio, le repliche dello spettacolo "La lettera di mammà" capolavoro comico di Peppino De Filippo, regia di Fabio Gravina. Dieci attori in scena! Per uno spettacolo di prosa dal sicuro effetto comico ambientato nella nostra Italia degli anni ’30 del secolo scorso. Questa farsa, ha il dono di farVi divertire e nel contempo darVi il giusto spunto di riflessione sul come vivevano gli italiani quasi un secolo fa.



La trama

Edoardo Bassi dei Baroni Mesti, nobile decaduto e senza soldi, ha messo gli occhi su una matura zitella, Teresa, che appartiene ad una famiglia di non nobili origini, ma di invidiabili ricchezze. Questo matrimonio gli permetterebbe di dare un colpo di timone alla barca delle sue finanze che fa acqua da tutte le parti. Per entrare nelle grazie dei parenti della zitella conta soprattutto sulle manie di nobiltà della sorella di lei, Luisa, che auspica per la figlia Claretta un matrimonio con un nobile. Propone quindi come possibile marito di Claretta il nipote Riccardo, un giovane ingenuo e un po' tontolone appena uscito dal collegio.



Andata in scena per la prima volta a Napoli Teatro Sannazzaro il 4 gennaio 1933. Orario spettacoli: dal martedì al venerdì ore 21.00 – Sabato ore 17.30 e ore 21.00 – Domenica ore 18.00 – Lunedì riposo