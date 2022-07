La leggenda del pianista sull’oceano: Cicci Santucci e Luca Ruggero Jacovella 4et al Village Celimontana

Cicci Santucci è l’interprete originale del tema d’amore della celebre colonna sonora del film “La Leggenda del Pianista sull’Oceano”, composta da Ennio Morricone. Per il celebre Maestro ha inciso anche “Bugsy”, ed altri temi.

Attualmente residente negli Stati Uniti, per venti anni prima tromba dell’Orchestra della RAI, tra i pionieri del jazz italiano e testimone di un’epoca gloriosa, Santucci forma insieme all’eclettico pianista Luca Ruggero Jacovella un sodalizio di lunga data, che vanta esibizioni anche a New York e Miami, nonché in occasione del premio alla carriera al regista Martin Scorsese.

Il concerto sarà un omaggio al genio di Morricone e ad altri compositori di musiche da film, le cui opere sono entrate a far parte del grande repertorio jazz.

Tra rimandi cinematografici, improvvisazioni, poesia e aneddoti storici, un appuntamento da non perdere!