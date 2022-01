La Grande Opera con Balletto - Edizione di San Valentino

Concerto di San Valentino a Roma. Arie d’opera con balletto. Soprano e Tenore, quartetto d’archi e pianoforte.

Un pot-puorri delle musiche che hanno reso la grande opera italiana un punto di riferimento per la musica di tutto il mondo, insieme ai più famosi passi a due della storia della danza. I capolavori senza tempo del grande secolo del Romanticismo danno vita a uno spettacolo fruibile ed emozionante per tutti: non solo per gli appassionati, ma anche per coloro che nutrono il desiderio di scoprire l’opera e il balletto e vi si approcciano per la prima volta.



Il Soprano Aleksandra Buczek e il tenore Emil Alekperov vi trasporteranno in un’altra epoca, in cui l’animo umano, acceso e tormentato da forti passioni, si abbandona alla lirica del canto. I ballerini Silvia Accardo e Valerio Polverari vi incanteranno, con la leggiadria della danza sulle punte, sul ritmo delle note incalzanti e delle pause drammatiche delle musiche più celebri da Verdi a ?ajkovskji, suonate abilmente dall’ensemble di archi e pianoforte di Opera e Lirica.



Vivi la notte più romantica a Roma con Opera e Lirica nella magica ed idilliaca atmosfera della Chiesa del Caravita, tra Fontana di Trevi e Pantheon.



PROGRAMMA

Primo Tempo



PIETRO MASCAGNI Intermezzo Cavalleria Rusticana



GIUSEPPE VERDI Sempre Libera La Traviata; Dei Miei bollenti spiriti La Traviata



AMILCARE PONCHIELLI La danza delle ore La Gioconda



GIACOMO PUCCINI Vissi d’arte Tosca; Recondita Armonia Tosca



GIUSEPPE VERDI Preludio La Traviata; Parigi o cara La Traviata



Secondo Tempo



JULES MASSENET II Tempo Thais



GIACOMO PUCCINI Mi chiamano Mimì La Bohème; Che gelida manina La Bohème; O soave fanciulla La Bohème



PETR LLIC ?AJKOVSKIJ Valtzer dei fiori Lo schiaccianoci



GIACOMO PUCCINI Un bel dì vedremo Madama Butterfly



GIUSEPPE VERDI La donna è mobile Rigoletto



GIOACHINO ROSSINI La Danza – Tarantella Napoletana Serate Musicali



GIUSEPPE VERDI Brindisi La Traviata



ARTISTI



Soprano: Aleksandra Bukzek



Tenore: Emil Alekperov



Primo violino: Elvin Dhimitri



Secondo violino: Alina Scoticailo



Viola: Ilia Kanani



Violoncello: Ester Nagspar



Pianoforte: Fabio Montani



Ballerini: Sofia Angelis e Francesco Sgura



*Biglietti rimborsabili: tutti i biglietti sono rimborsabili fino a 48 h prima dell'inizio del concerto. E' sufficiente inviare una mail a info@operaelirica.com e richiedere il rimborso immediato.