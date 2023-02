La grande musica a Palazzo Merulana con il violoncellista Simone De Sena

Torna la grande musica al museo d'arte moderna e contemporanea Palazzo Merulana. La seconda edizione della rassegna "Merulove" si chiuderà il 25 febbraio alle ore 19.00 con il concerto del violoncellista Simone De Sena.



Lo spettacolo, intitolato "Viaggio tra secoli e continenti", sarà un recital di violoncello solo. Il musicista condividerà con il pubblico il suo amore per la ricerca e la scoperta di nuove sonorità, che lo ha portato a viaggiare musicalmente di secolo in secolo, di continente in continente: dal 1700 agli anni 2000, partendo dal periodo barocco di Marin Marais fino ad arrivare ai contemporanei John Zorn e Giovanni Sollima.



Con il violoncello Simone De Sena racconterà storie di uomini e donne innamorate della propria famiglia, della propria terra, del proprio popolo, della propria arte, con tutti gli effetti che questo sentimento produce: gioia e spensieratezza, ma anche malinconia e dolore.



Simone De Sena, in qualità di primo violoncello, ha collaborato con l’Orchestra L. Cherubini di R. Muti, l’Istituzione Sinfonica Abruzzese, L’Orchestra Rossini di Pesaro e l’Orchestra Giovanile Italiana. Dal 2020 fa parte del gruppo d’archi I Solisti Aquilani con i quali si esibisce in tutto il mondo e nei più importanti festival italiani.



Programma musicale:



Kivilaakso: “Psalm”

Zorn: “Kiev”

Marais, S. De Sena: “La Follia” (temi e variazioni)

Wilde: “The cellist of Sarajevo”



Summer: “Julie-O”