"La grande menzogna" di Claudio Fava, spettacolo dedicato a Paolo Borsellino

Venerdì 15 marzo alle ore 20 sarà “La grande menzogna” di Claudio Fava, interpretato da David Coco e prodotto da Nutrimenti Terrestri, il prossimo appuntamento della rassegna gratuita “In tutti i sensi | Teatro e musica a Palazzo Merulana”, proposta dal museo di Via Merulana con la direzione artistica di Eleonora Di Fortunato.

Dopo il debutto e varie tappe nei teatri siciliani, adesso i fatti, le contraddizioni e i misteri che ruotano attorno al depistaggio Borsellino arrivano per la prima volta a Roma grazie all’ultimo lavoro drammaturgico di Claudio Fava, che firma anche la sua prima regia teatrale.

La “grande menzogna” è il furto di verità che il Paese ha subito sulla morte di Paolo Borsellino, ridotta ormai a un garbuglio di menzogne, finti testimoni, amnesie, sorrisi furbi, processi viziati, infiniti silenzi e sfacciate, sfacciatissime menzogne. Protagonista è lui, il giudice palermitano ucciso nell’attentato di via D’Amelio nel ’92, raccontato non più – com’è sempre accaduto - nel momento della solitudine e della morte ma nella condizione risolta di chi non c’è più. E può dire, indicare, pretendere.

Lo spettacolo racconta “diciassette anni di inganni, di indagini balorde, di processi viziati, di innocenti condannati all’ergastolo” ma non vuole essere un’invettiva contro Cosa Nostra e i manovali mafiosi: Borsellino questa volta accusa il “pubblico dei vivi”, la liturgia delle commemorazioni: “…io sono diventato il vostro atto di fede, il vostro amuleto… – afferma Borsellino sulla scena – e intanto non vi siete accorti di nulla”. Un’invettiva dello stesso Borsellino, dal finale aperto, restituito allo spettatore: “E voi che dite? Ce le facciamo bastare queste cose? Io sono morto, ma voi no. Tocca a voi decidere. Allora, che facciamo, ce la mettiamo una pietra sopra?”

In scena David Coco, eccellente attore siciliano che ha già lavorato più volte su testi teatrali di Fava, da “Il Mio Nome è Caino”, “Lavori in Corso” e “Il Giuramento”, tutti con la regia di Ninni Bruschetta, fino al più recente “Centoventisei” di Fava ed Abbate per la regia di Livia Gionfrida.

Claudio Fava sarà presente nuovamente a Palazzo Merulana il 26 aprile con un altro spettacolo, Il mio nome è Caino, interpretato da Ninni Bruschetta con Cettina Donato al pianoforte.

Chi è Caino? Nome archetipo di tutti i tradimenti e le violenze, primo omicida consacrato dalla storia a incarnare la violenza assoluta, Caino è il male. Oppure, oggi, Caino potrebbe essere chiunque, uno di noi, cui è toccato, per destino o per scelta, il “mestiere” di assassino.

Modalità di partecipazione

Eventi a partecipazione gratuita fino ad esaurimento posti disponibili

Prenotazione consigliata al numero 0662288768 (numero attivo dal mercoledì alla domenica dalle 9.00 alle 20.00).