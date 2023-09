Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Fino al 10 settembre Piazza Vittorio ospita La grande festa dello sport a "Notti di cinema a piazza Vittorio".

Dopo i due week end di promozione sportiva a fine luglio e prima settimana di agosto, dove oltre 2.500 persone hanno praticato gratuitamente dieci discipline sportive insieme agli istruttori delle Federazioni sportive, fino alla prossima domenica sono in programma giorni intensi, con otto discipline sportive a rotazione che garantiranno a tutti la possibilità di scoprirle da vicino praticandole con gli istruttori federali e trascorrere serate all’insegna dello sport, della socializzazione e del divertimento. La novità tanto attesa di questa settimana è il ring che sarà allestito all’interno dei giardini di Piazza Vittorio il 7 settembre per far praticare a tutti il pugilato insieme anche a giovani atleti delle società sportive del territorio.

Il programma è variegato, ma l’orario sarà sempre lo stesso: dalle 18.30 alle 22.30.



Nel dettaglio, giovedì 7 si potrà praticare badminton, pugilato, scherma e dama; venerdì 8 rugby, pesistica, scherma e dama; sabato 9 tiro laser, specialità del pentathlon moderno, scherma, bocce e dama; domenica 10 gran finale con pentathlon moderno, scherma, pesistica e dama.