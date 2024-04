La grande canzone napoletana a Roma

Domenica 14 aprile alle ore 21,15 presso il Teatro Anfitrione in Via di San Saba 24, Roma, il Gruppo Tre tenori e un pianoforte, composto dai Tenori Antonio de Asmundis, Pasquale Faillaci e Cristian Pietrosanti, accompagnati al pianoforte dal M° Nicola Franco guiderà il pubblico in un viaggio fra le più grandi e famose melodie di Napoli, ripercorrendo, attraverso racconti, aneddoti e curiosità, l'evoluzione del cosiddetto periodo d'oro della canzone napoletana d'autore. Tutti i brani vengono eseguiti alternativamente da soli, in coppia e in trio coinvolgendo spesso anche gli spettatori presente in sala.

Il gruppo Tre tenori e un pianoforte nasce nell’ambito delle attività dell’Impresa Lirica “Europa Musica”, specializzata nella produzione di grandi allestimenti operistici e nell’organizzazione di eventi musicali e culturali ma nasce anche perché i tre tenori che compongono questo gruppo vocale, i Maestri Antonio de Asmundis, Pasquale Faillaci e Cristian Pietrosanti sono da molti anni colleghi ed amici accomunati dalla stessa identica passione per il “belcanto” italiano e in particolare per il melodramma, la canzone napoletana d’autore e la romanza da salotto italiana.

Da quasi 10 anni cantano insieme sui più prestigiosi palcoscenici lirici italiani ed esteri. Si sono esibiti, fra l’altro, in Francia, Siberia, Russia, Irlanda, Giappone, Cina, Usa, Egitto e sono stati diretti da maestri di fama nazionale e internazionale come Raphael Rochet, Riccardo Muti, Daniel Oren, Rolando Nicolosi, Stefano Seghedoni, e altri. Da alcuni anni inoltre collaborano con la Città del Vaticano. Il trio vocale si completa poi con il Maestro pianista Nicola Franco, concertista e accompagnatore di grande sensibilità artistica e vincitore di numerosi concorsi pianistici nazionali. Il gruppo Tre tenori e un pianoforte ha all’attivo diverse partecipazioni a rassegne e festival musicali di prestigio internazionale, ottenendo sempre un successo entusiastico di critica e di pubblico.

Per info e prenotazioni: 338.6409116 oppure 06.5750827