"La governante di Cavour" a Formello con Francesca Nunzi e Marco Predieri

Sabato 13 gennaio fa tappa al Teatro Comunale J.P. Velly di Formello la nuova commedia della spumeggiante Francesca Nunzi. Autrice e protagonista del palco e dello schermo, la celebre attrice romana guarda con ironia alla storia patria, firmando, assieme a Marco Predieri, suo compagni in scena, "La Governante di Cavour".

Un brillante gioco a due, dove veste il ruolo di Mena, governante e factotum di casa Benso, accudendo colui che sarà celebrato tra i padri fondatori dell'Italia unita, il Conte "Millo", al secolo Camillo Benso di Cavour. Nella grande cucina del palazzo si sta impastando il piano strategico per portare a compimento il Risorgimento e riunificare lo Stivale da far calzare al piede di un unico re, Vittorio Emanuele di Savoia, detto simpaticamente "Meme" per gli amici. Ma il Millo privato, interpretato da Marco Predieri, tra le mura di casa non è esattamente quello statista austero e determinato che raccontano i libri di storia, appare piuttosto come un ometto godereccio, ancorché dedito a una certa prudenza, ipocondriaco e schiacciato dalle altrui aspettative e dalla ferocia della stampa satirica... oltre a doversela vedere con la crescente fama dell'eterno alleato e rivale nell'impresa, Peppino il Rosso, l'Eroe dei due Mondi.

Un carico eccessivo, persino per le spalle di un Presidente del Consiglio dei Ministri, che rischia di far naufragare il progetto generale. Per fortuna però c'è lei ... la Mena, la Governante di Cavour, pronta a porre rimedio la dove la tela unitaria sembra sfaldarsi. Alla fine dunque questa benedetta Italia si farà, questo è certo ... ma in corso d'opera ne vedrete delle belle ... e anche a cose fatte.