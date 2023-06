Là Fuori - Festival della scienza e dell’arte torna a Villa Lazzaroni dal 17 al 21 giugno 2023. Cinque giornate di eventi, spettacoli, incontri, laboratori esperienziali gratuiti per il pubblico di ogni età che uniscono sperimentazione artistica e scientifica, meraviglia della scoperta, musica, teatro, dibattiti sul presente e sul futuro.

Cos'è Là Fuori

Là Fuori nasce nel 2022 come uno spazio di confronto fatto di laboratori aperti per bambine e bambini, esperimenti di scienza, presentazioni di libri, performance, spettacoli artistico-scientifici e dibattiti tra esperte ed esperti di scienza e di arte.

Il tema dell’edizione 2023 è Spazio-centro-periferia. Una delle più grandi teorie del Novecento, la Relatività Generale, ha stravolto la nostra visione dello spazio, che da struttura rigida e passiva nella quale siamo immersi si è trasformato in attiva e dinamica, in grado di deformarsi, di curvarsi, di stirarsi. Da poco più di cento anni abbiamo scoperto che in questo spazio esistono altre galassie oltre alla nostra, che lo spazio stesso si sta espandendo, e che non esiste più nessuna posizione nell’Universo rispetto alla quale possiamo dirci centrali.

Tutti gli incontri sono aperti al pubblico e completamente gratuiti. Il programma completo a questo link: https://insiemidiscienza.it/festival-2023-PROGRAMMA/