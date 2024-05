La forma in movimento. Quando la Banda passò – Banda Musicale dell’Aeronautica Militare

In occasione del quarto appuntamento con il programma di concerti a cadenza mensile, ideato e organizzato dalla Casa dell'Architettura dell'Ordine degli Architetti di Roma con l'indispensabile collaborazione dello Stato Maggiore della Difesa e delle forze di Polizia, si esibirà alla Casa dell'Architettura la Banda Musicale dell'Aeronautica Militare diretta dal Maestro Maggiore Pantaleo Leonfranco Cammarano.



La Banda Musicale dell'Aeronautica Militare viene presentata ufficialmente alla nazione il 20 settembre 1937, con un concerto tenuto a Roma alla presenza delle massime autorità del Regno.



Dal 1937 ad oggi, la formazione musicale ha svolto tournée in tutto il mondo esibendosi nei più importanti teatri e auditorium e partecipando ai principali festival italiani e stranieri legati alla musica. Oltre all'attività concertistica, come tutte le bande militari, anche la Banda dell'Aeronautica Militare ha i compiti di presenziare al Servizio d'Onore al Palazzo del Quirinale, in alternanza con altre bande militari, alla Festa del 2 giugno per la consueta parata e ovviamente a tutte le Cerimonie più significative dell'Aeronautica Militare Italiana.



Il repertorio comprende moltissimi brani dei migliori autori, spaziando dal XVII secolo ai giorni nostri. Il programma per il concerto alla Casa dell'Architettura prevede brani di: Di Miniello, Vaughan Williams, Vessella, Il’i? ?ajkovskij, Orsomando, Puccini, Van der Roost, Bernstein e Novaro-Mameli.



"Il progetto della Casa dell'Architettura intende coinvolgere la cittadinanza attraverso tutte quelle forme di arte che uniscono e stimolano la creatività e l'armonia – spiega il Presidente dell'Ordine degli Architetti di Roma e Provincia, Alessandro Panci – "Con la solennità delle musiche delle Bande, in un contesto istituzionale e prestigioso, auspichiamo l'avvicinamento dei cittadini alla realtà delle nostre forze armate con l'importante ruolo che esse svolgono per il nostro Paese e a tutela della cittadinanza. L'Ordine degli Architetti di Roma e provincia attento alle iniziative culturali, rivolte a un pubblico ampio, con particolare riguardo ai residenti del poliedrico quartiere Esquilino, vuole favorire e diffondere una coscienza urbanistica, ambientale e offrire una chiave di lettura del mondo della cultura architettonica come valore sociale a garanzia dell'intera collettività, attraverso le attività della Casa dell'Architettura nata in collaborazione con l'Amministrazione comunale, con l'ambizione di divenire un'istituzione simbolo dell'impegno e della determinazione della città di Roma ad occupare un ruolo centrale nel panorama internazionale dell'architettura". La Banda di sua natura nasce per suonare all'aperto accompagnando festività pubbliche, cerimonie, celebrazioni civili e militari consentendo al pubblico di gustare ogni genere di melodia attraverso sensazioni di sonorità uniche nell'ascolto."



Domenica 5 maggio – 11:00

Casa dell'Architettura, complesso monumentale Acquario Romano | Sala Centrale





In collaborazione con: Stato Maggiore della Difesa - Italian Armed Forces , Acquario Romano , ES.CO. DMO Esquilino Comunità - La Porta di Roma