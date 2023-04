"La Finta ammalata" di Carlo Goldoni al Teatro Manzoni

È uno dei testi meno rappresentati di Carlo Goldoni, un classico della Commedia dell’Arte che alterna momenti di grande comicità e poesia. Da mercoledì 12 a domenica 16 aprile al Teatro Manzoni di Roma va in scena La finta ammalata con l’adattamento e la regia di Giorgio Caprile, interpretato da Miriam Mesturino, Franco Oppini e Roberto D’Alessandro. E poi ancora in scena lo stesso Giorgio Caprile, Luca Negroni, Giorgia Guerra, Riccardo Feola e con Ada Alberti nel ruolo di Agatina. Nelle repliche del 15 e del 16 aprile a vestire i panni di Pantalone sarà Francesco Pompilio, grande interprete della Commedia dell'Arte.

Pantalone è alle prese con i capricci della figlia Rosaura, che si finge cronicamente ammalata pur di farsi curare dal giovane e ignaro medico, il Dottor degli Onesti, di cui è innamorata. Un consulto con altri medici potrebbe mettere fine alle sofferenze della figlia, ma nulla porta il confronto tra i vari luminari. Rosaura confesserà il suo male con grande stupore di tutti i presenti e, nonostante la differenza sociale, avrà l'unica cura efficace che ci sia, l’amore.

Questa farsa – spiega il regista Giorgio Caprile - è stata prevalentemente rappresentata in versione operistica. Credo che una tale opera, dove il mondo della medicina è oggetto di satira e viene rappresentato con poca fiducia, evidenziando l’approssimazione con cui i presunti luminari arrivano a diagnosi e terapie, debba avere il suo spazio nei luoghi per cui è stata scritta e cioè nei teatri di prosa. Ne proponiamo un allestimento fedele all’epoca goldoniana nei costumi come nel linguaggio: il mio adattamento rispetta l’originale, rendendolo, in alcuni punti, più fruibile per il pubblico di oggi.

Le musiche originali sono di Paolo Vivaldi. I movimenti di maschera di Luca Negroni. Le scene di Cinzia Belcamino, i costumi di Luisa Ludovico.