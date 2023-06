Dopo il grande successo dell’anno scorso, torna – sabato 17 e domenica 18 giugno - al Parco da Vinci, la Fiera del Disco che popolerà i grandi viali del parco commerciale più grande d’Italia in un’atmosfera vintage e moderna allo stesso tempo, grazie agli ospiti che si succederanno nella due giorni musicale e all’esposizione, visitabile gratuitamente, di vinili a 33 e a 45 giri, di Mix e Cd.

Personaggi come Ghigo Renzulli, grande chitarrista dei Litfiba, Maurizio Solieri, storica chitarra di Vasco Rossi, e il maestro Gianni Mazza accompagneranno i cultori della musica italiana in un viaggio ricco di storia e anche di novità. Con concerti live e incontri con il pubblico.

A dare il via alla manifestazione - che anche quest’anno si svolge con la partnership di Radio Rock 106,600 - il maestro Gianni Mazza che sabato 17 giugno alle 17 presenterà, con la regia di un esperto giornalista e critico cine-musicale come Marco Ferretti, il suo nuovo libro: “Non mi ricordo una Mazza”. Un’autobiografia in cui il maestro, con la sua consueta ironia, ricostruisce una carriera di oltre sessant’anni: dagli esordi alle prime esperienze come compositore, dalle tournée in giro per il mondo con Little Tony agli spettacoli teatrali fino alla televisione.

Un “Trattato di amnesia consapevole” in cui Mazza si racconta anche come uomo attraverso gli affetti, le passioni e i rapporti costruiti negli anni con gli artisti che hanno collaborato con lui. Prima di salire sul palco (alle ore 19) per un live da non perdere con la sua band, il maestro sarà a disposizione per il “firma copie” con i suoi fan.

Domenica 18 giugno, sempre alle 17, sarà la volta di Ghigo Renzulli e del suo nuovo singolo “Exotica & Abusey Junction” che uscirà in edizione limitata e che approda al Parco Da Vinci con una copertina esclusiva dedicata all’evento. “Exotica” è interamente composto e arrangiato da Renzulli. Le atmosfere del brano, calde e solari, sono caratterizzate dal marcato utilizzo dello hang (strumento dal suono esotico e ancestrale) e del trombone, del tutto insoliti in un contesto di chitarre rock. Il titolo fa riferimento alla corrente musicale diffusasi negli anni ‘50 e ‘60, soprattutto negli Stati Uniti, i cui maggiori esponenti furono Les Baxer e Martin Denny.

Caratteristica distintiva dell’Exotica è l’uso nelle composizioni di ritmi di ispirazione tribale, suoni provenienti dalla natura e strumenti fino ad allora inusuali negli arrangiamenti orchestrali. “Abusey Junction” è invece una rilettura dell’omonimo brano dei Kokoroko, band afrobeat/nu jazz londinese. Il sapore malinconico e introspettivo del brano originale si trasforma in una magnetica ballata rock. A presentare l’evento Giuliano Leone, speaker di Radio Rock.

Ed è sempre Leone che a seguire (ore 18) accompagnerà il pubblico nel mondo musicale di Maurizio Solieri che anticipa alla Fiera del disco il suo “Resurrection”, progetto discografico musicalmente molto vario in cui si passa dal cabaret pop di Tommy all’hard rock di Rock’n’roll Heaven, dalla ballata Jimmy al pezzo “rollingstoniano” Checkin’out your throne con tanto di fiati. Un disco che si avvale della collaborazione del figlio di Maurizio, Eric Solieri alla batteria e di altri amici come Michele Luppi e Lorenzo Campani.

Il gran finale è lasciato nelle mani preziose della band Dallasettimaluna che in un concerto live reinterpreterà uno tra i più eclettici cantautori della musica italiana, capace di trascinare intere generazioni con le sue strofe intramontabili: Lucio Dalla.

Un’iniziativa, quella della Fiera del disco, che nasce in collaborazione con il Music Day di Roma che porta in dote quasi 50 espositori provenienti da tutta Italia che aprono le porte virtuali del tempo a chiunque voglia conoscere ed acquistare la grande musica dagli anni ’50 a oggi. Senza far mancare consigli competenti e appassionati, in un percorso ricco di curiosità e di stimoli tra tutti i generi musicali: metal, punk, psichedelica folk, funky, rock, soul, disco dance, progressive, hip-hop, jazz, classica, cantautorato italiano e non solo.

La Fiera del disco si tiene nello spazio tra Globo e Arcaplanet (via Fabrizio de Andrè) dove gli espositori sono presenti dalle 11 alle 20. In allegato il calendario dell’evento.