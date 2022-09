La Festa del pane casareccio di Genzano

Da giovedì 15 a domenica 18 settembre torna la Festa del pane casareccio e del Santo Patrono a Genzano.

Un appuntamento molto atteso, che è giunto alla sua 34esima edizione e che celebra tradizioni gastronomiche e non solo del paese in provincia di Roma.

Genzano, per un lungo weekend, festeggia il sapere antico dei suoi panificatori, i prodotti tipici della zona, la bellezza dell'Infiorata, la vivacità culturale di tante associazioni e gruppi attivi sul territorio.

In occasione delle celebrazioni del Santo Patrono Tommaso da Villanova, un programma gustosissimo con proposte culturali e gastronomiche per grandi e piccini.

Il programma della Festa del pane casareccio di Genzano

Giovedì 15 settembre

Palazzo Palazzo Sforza Cesarini

ore 10.00 XXXIV Festa del Pane: “IL PANE RE DELLA TAVOLA” Conferenza stampa

Piazza Tommaso Frasconi

ore 21.00 Commedia in dialetto genzanese: “Grezzi per Caso” Misfatti e Fatti N’ pochettu rifatti

Venerdì 16 settembre

ore 09.00 Tre “Botti neri” che danno inizio alla festa del Pane e del Santo Patrono

Palazzo Sforza Cesarini

ore 15.00 – 19.00 Visite guidate “La Collezione Hager-Sportelli”, “Symposium – a tavola tra mito e cultura” e “Questa mia terra”. Mostra delle opere dell’artista Luigi Camarilla “Mediterraneo, Madre Terra e Spirito di Mare”

Piazza Tommaso Frasconi

ore 16:00 Mercante di stelle - giochi e attività intorno al pane a cura di M. Th. I. / Festival Cerealia (bambini 7-12 anni)

ore 17.00 “Pane a Merenda” fiabe e favole del pane. Canti dei bambini in dialetto genzanese accompagnati da cantanti adulti. Degustazione del “Pane a Merenda”

Animazione a cura della Pro Loco Genzano e Libreria “The Book”

Piazza Tommaso Frasconi

ore 21.30 Cover band ufficiale di Zucchero (Billy Sugar Band)

Sabato 17 settembre

Via Nazario Sauro

ore 15.00 Infiorata di Pane (IL PANE RE DELLA TAVOLA)

Palazzo e Parco Sforza Cesarini

ore 10.00 – 19.00 Palazzo Sforza Cesarini: Visite guidate mostre “La Collezione Hager-Sportelli”, “Symposium – a tavola tra mito e cultura” e “Questa mia terra”

Mostra delle opere dell’artista Luigi Camarilla “Mediterraneo, Madre Terra e Spirito di Mare”

Visite guidate al Parco Sforza Cesarini. ed al Borgo Antico. Presente al Parco Sforza la Legio II Parthica Severiana con dimostrazioni di “Vita in un accampamento romano"

Via Italo Belardi

ore 16.00 – 18.30 “Metti le mani in pasta” i bambini si divertiranno ad eseguire sculture di pane. A seguire il gioco dell’Oca Molly a cura dell’Ass. “DiaKronica Icononauta”

Piazza Mazzini

ore 16:30 Mercato corto corto buono buono

Mercato a km 0, prodotti locali

ore 17:30 Laboratorio Pane e Marmellata, la merenda che guarda alla bontà, al territorio e all’ambiente: degustazione guidata, pane confetture e marmellate con Stefano Asaro della condotta Slow Food Frascati e Terre Tuscolane

Corso Gramsci

17:00 Degustazione del pane casareccio di Genzano ed altri prodotti tipici locali a cura dell'Istituto alberghiero Tognazzi (Velletri)

Piazza Tommaso Frasconi

ore 19.00 Premiazione “Mani in Pasta”

P.zza Buttaroni

ore 17.30 Corpo bandistico Valle di Ledro in Concerto

Complesso bandistico “Mario Mecheri” Città di Genzano di Roma

ore 18.30 – 20.00 Artisti di strada - Mangiafuoco

Piazza Tommaso Frasconi

19.00 – 23.30 Corso Antonio Gramsci e Corso don Minzoni stand espositivi e degustazione dei tipici prodotti tipici del territorio pane/dolci/vini prodotti biologici a cura del Consorzio Tutela Pane e stand informativi sulle energie alternative

Rievocazione della storia della Legio II Parthica Severiana a cura dell’Associazione Culturale per la divulgazione storica romana.

ore 20:00 Esibizione ASD Star Dance School

ore 21.00 Cover Loredana Bertè

Domenica 18 settembre

Piazza Dante Alighieri

ore 08.30 “Passeggiando per le coste del Lago di Nemi” visita archeologica guidata a cura dell’Archeologo Luca Attenni. Partenza da Piazza Dante

Piazzale Sforza Cesarini

ore 09.00 – 13.00 Mostra macchine storiche

Via Nazario Sauro

08.00 – 24.00 Ammiriamo l’Infiorata di pane. Creazione e realizzazione dei maestri infioratori di Genzano

Piazza Tommaso Frasconi

ore 09.15 IX Edizione della Corsa del “Pane genzanese”

ore 09.30 Rievocazione storica della Legio II Parthica Severiana a cura dell’Associazione Culturale per la divulgazione storica romana

Piazza Mazzini

dalle 9:00 Mercato corto corto buono buono

Mercato km0, prodotti locali

Corso Gramsci

dalle 10:00 Degustazione del pane casareccio di Genzano ed altri prodotti tipici locali a cura dell'Istituto alberghiero Tognazzi (Velletri)

ore 10.30 Convegno “Cerealia- Grani antichi - Il pane di Genzano: da cibi dei popoli a strumento di marketing territoriale". A seguire SHOW COOKING e degustazione dei prodotti tipici del territorio

Parco e Palazzo Sforza Cesarini

ore 10.00 – 19.00 Visite guidate al Palazzo e Parco Sforza Cesarini. ed al Borgo Antico. Presente al Parco Sforza la Legio II Parthica Severiana con dimostrazioni di “Vita in un accampamento romano"

ore 10.00 – 23.00 Piazza Tommaso Frasconi e Corso Antonio Gramsci stand espositivi e di degustazione pane casareccio di Genzano, a cura del Consorzio Tutela Pane Casareccio

Stand di promozione vini e prodotti tipici del territorio; stand prodotti biologici e stand informativi sulle energie alternative

Via I. Belardi

ore 16.00 Cucinema: laboratorio per grandi e piccini, anni 0-99 (Cortile Comunale)

Piazza Tommaso Frasconi

ore 17.00 – 18.00 Concerto e balli in strada (itinerante lungo le strade di Genzano) a cura di Folklandia

Piazza Mazzini

ore 17:30 Laboratorio I Pani del Lazio, dall’antica Roma ad oggi la pietanza universale: degustazione guidata, 10 eccellenze del lazio con Diego Porfiri di Urbis

ore 18.30 Chiesa SS. Trinità

Santa Messa in onore del Patrono di Genzano di Roma San Tommaso da Villanova (saluto don Pino)

Via Italo Belardi

ore 18.30 Banda Musicale di Genzano di Roma“Cav. Mario Mecheri”

ore 19.30 “La Bruschetta più lunga del Mondo”, una bruschetta gigantesca che viene offerta a tutti i visitatori

In collaborazione con La Pro loco di Genzano di Roma

Piazza Buttaroni

18.00 – 20.00 Artisti di strada - Mangiafuoco

Piazza Tommaso Frasconi

ore 19.00 Band “Giovani Emergenti” Monolite Summer Fest

ore 21.00 Spettacolo con il Comico “Dado”

ore 22.30 Gran finale con Spettacolo pirotecnico