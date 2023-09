La "Festa del nonni" a Cinecittà World: nonni e le nonne entrano gratis

La Festa dei Nonni arriva prima a Cinecittà World. Il Parco divertimenti del cinema e della TV di Roma celebra l’importanza dei nonni nelle nostre vite e anticipa di un giorno la ricorrenza ufficiale.

Domenica 1 ottobre sarà dedicata a tutte le famiglie che vogliono rendere loro omaggio. Per l’occasione il Parco regala l’ingresso gratuito – da attivare sul sito - a tutti i nonni e le nonne over 60 che potranno così trascorrere una giornata speciale con i propri nipoti, all’insegna della condivisione e del divertimento.

“Sbaglia chi pensa che un parco divertimenti sia solo un luogo per bambini e ragazzi - ha commentato l’Amministratore Delegato Stefano Cigarini - a Cinecittà World gli anziani possono rivivere, passeggiando in tranquillità, 80 anni di storia del cinema: dalle scenografie di Cabiria, primo kolossal Italiano, con sceneggiatura originale di Gabriele D’Annunzio, a quelle dei grandi peplum come Ben Hur o Cleopatra, dal set di Gangs of New York, capolavoro di Martin Scorsese agli oggetti di scena originali de Il Gladiatore, passando i set degli Spaghetti Western o pezzi originali dei film di Fellini o Tornatore”.

La Festa dei Nonni a Cinecittà World sarà l'occasione per provare le oltre 40 attrazioni, assistere a spettacoli dal vivo, fare pranzi a tema nei ristoranti del parco come il Charleston Club, con la sua atmosfera da New York degli anni ‘20, il Saloon con le sue carni da veri cowboy o i piatti tradizionali del Ristorante Roma, per trascorrere una domenica unica con queste persone speciali che impreziosiscono le nostre vite.

Per chi preferisce un tuffo più indietro nella storia c’è Roma World. Anche il Parco a tema dell’Antica Roma per quel giorno prevede un omaggio per tutti i nonni e le nonne over 60 che hanno voglia di una giornata all’aria aperta tra la campagna e i boschi del parco, godendo di un pranzo rustico nella Taberna o lasciandosi affascinare dagli animali della fattoria, dallo spettacolo dei rapaci e dalle mille suggestioni della natura circostante.