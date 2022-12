La favola dello Schiaccianoci

Nei suoi oltre 10 anni di attività, MAG ha prodotto oltre 25 produzioni teatrali, specializzandosi nel settore del Teatro Ragazzi realizzando Musical, spettacoli per le scuole, spettacoli a tema storico, ha condotto laboratori didattici per bambini dai 6 ai 13 anni e ideato progetti artistici in tutto il territorio nazionale.

L’Associazione MAG è vincitrice di diversi finanziamenti da bandi pubblici dedicati al Teatro a tema sociale. Nel 2019 MAG è vincitrice del Bando della Regione Lazio per l’animazione dello Spazio WEGIL con il progetto “La Bambina di Carta”, spettacolo dedicato al tema delle “spose bambine”; Sempre nel 2019 MAG consegue la vittoria del Bando del Teatro Pubblico Pugliese denominato “Periferie al Centro” per il progetto “Semi della Passione, Frutti dell’Arte” che ha visto 5 comuni della Puglia uniti in un unico progetto di laboratorio e produzione di spettacolo dal vivo poi andato in tournèe per tutta la regione.

Anche se la sede operativa ha base a Roma, attualmente gli spettacoli prodotti da MAG sono stati inseriti nelle programmazioni dei teatri di tutto il territorio nazionale e l’associazione ha dato lavoro ad oltre 60 artisti tra attori, registi, scrittori, costumisti, scenografi e organizzatori provenienti da tutta Italia. Regia: Valeria Nardella Musiche: Pëtr Il’i? ?ajkovskij E’ la vigilia di Natale e i bambini Silberhaussono en tusiasti per i festeggiamenti che siavvicinano. Marie e Fritz stanno giocando insalone quando, improvvisamente, il loropadrino Drosselmayer arriva con un regalo diNatale inaspettato, un soldatino di legnoschiaccianoci.

Quella notte stessa Marie saràtestimone di una grande battaglia tra unvasto esercito di giocattoli guidato dalPrincipe Schiaccianoci contro un terribileplotone di topi comandati dal Topo Re. Ibambini faranno un viaggio straordinarioinsieme ai protagonisti della storia tra lamusica di ?ajkovskij, la danza e il teatro .Sono passati 200 anni dalla prima stesuradello Schiaccianoci, ma questa è e resteràsempre una fiaba magica ed indimenticabile. Supervisone musicale del M°Carmine Padula